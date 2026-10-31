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都更議題正面交鋒！沈伯洋批核定多、動工少

蔣萬安嗆「已讀亂回」 揭康樂街7599專案已簽約

追問免費臨托、雙導師政策 蔣萬安質疑人力從哪來

2026台北市長選舉電視辯論會今（31）日登場，國民黨台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒，雙方在交互詰問階段針對都市更新議題展開攻防。蔣萬安火力全開，當場反擊「沈委員，你還真的是不了解市政，非常不熟悉，已讀亂回」，批評沈伯洋未能回答都更實際案例，更強調市府早已推出「7599」政策，在整合達75%門檻時就由政府介入協助試算，且康樂街首件7599專案已完成公告招商並簽約，直嗆沈伯洋「這些你都不清楚」，隨後更接連質疑沈提出的免費臨托及雙導師政策，是否考量實際人力需求。交互詰問階段由蔣萬安率先提問，他以大同區斯文里二期都市更新案為例，指出光是整合就耗費10年，詢問沈伯洋是否了解台北市推動都更困難的真正原因。沈伯洋回應，台北市30年以上老屋占比高達七成，都更案件數量本來就比其他縣市多，但尚未核定的案件也不少，不能只看表面數字，而應同時檢視都更的「入口」與「出口」。沈伯洋指出，都更面臨的問題包括產權整合、審議期程、營建成本上漲，甚至建商因物價變動無法繼續推動，以及市府最後執行力不足等因素。他認為，都更不能只追求審議及核定數量，更重要的是實際動工與完工，否則即使降低申請門檻，仍無法解決民眾長期等待的困境。沈伯洋強調，都更最重要的是政府的「陪伴機制」，不能讓入口變寬、出口卻依然狹窄。他以醫院急診為例，認為不能因為急診壅塞，就只想辦法增加掛號人數，卻沒有解決後續問題。因此，他主張將整宅基金再提高20%，並增加專業人力，讓公部門更積極介入協調，協助陷入僵局的都更案件繼續推進。對於沈伯洋的回答，蔣萬安隨即反擊，「沈委員，你還真的是不了解市政，非常不熟悉，已讀亂回」，直指自己提出的幾個實際案例，沈伯洋都沒有正面回答。台北市政府早已推出「7599」政策，在都市更新整合達到75%門檻時，政府就會介入協助試算，並非如沈伯洋所說，缺乏公部門的協助與陪伴。蔣萬安進一步指出，位於康樂街的首件7599專案，不僅已完成公告招商，也已經簽約，顯示市府相關政策已有具體進展。他再度批評沈伯洋不了解市政運作，連相關案件的推動進度都不清楚。除了都市更新，蔣萬安也將攻防延伸至沈伯洋提出的育兒及教育政策。他指出，沈伯洋今年6月提出0至6歲幼兒每週免費臨托4小時的政見，但依照他的估算，即使全台北市有執照的保母全部投入，仍需要增加4倍人力才能滿足需求。蔣萬安質疑，「你知道你在說什麼嗎？」認為政策不能只提出方向，還必須考量實際執行所需的人力與資源。至於沈伯洋提出國小推動雙導師制度，蔣萬安也追問，是否清楚需要增加多少名導師，並指出目前教育現場已面臨師資不足的問題，「現在連一個導師都不夠了，你要怎麼推動雙導師制度？」。