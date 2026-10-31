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▲賈永婕親自披著彩虹旗走進101。（圖／翻攝自FB@賈永婕的跑跳人生）

一年一度的台灣同志遊行今（31）日登場，昨晚101董事長賈永婕在社群上求救，想問誰家有10號規格（240 × 360公分）的彩虹旗，她想掛在台北101；今日中午賈永婕也更新進度，表示旗子已經到手，她更特地披著這個「巨型彩虹旗」走進101。賈永婕分享，其實這面旗子是粉絲臨時趕工做出來的，背後有很多溫暖的台灣人協助，包含布商、裁縫等等，讓她感動直呼：「台灣人團結起來，真的會可愛瘋掉耶！」賈永婕今日中午在FB發文，分享自己拿到的巨型彩虹旗，並透露背後的趕工內幕。賈永婕表示，她昨晚臨時求援，但民眾家中一般沒有這麼大型的旗幟，就連同志協會也表示沒這麼大的旗幟，結果晚間6點，突然有一名帥哥聯絡她，說要直接幫忙製作一面新的彩虹旗。帥哥將旗幟製作完成後，今日還傳訊給賈永婕：「其實布商本來已經打烊了，他特別開門幫忙剪布。如果姐有打開看，可能會發現每個顏色是由不同『材質』的布拼湊而成，因為時間緊迫，他們只能找出相近的顏色。然後3位裁縫師為了這一面旗幟，加班到12點。」聽到這趕工內幕讓賈永婕十分感動，她說旗幟送她家時，已經是半夜12:30，今天早上9點她就請老公幫她一起載到公司，準備掛上101。賈永婕感性直言：「一面彩虹旗，背後有布商、有裁縫師，還有好多熱心幫忙的人。每個人都不一樣，每塊布的材質也不一樣，但是拼在一起，就成了一面完整而美麗的彩虹旗。這不就是我們想要的台灣嗎？」賈永婕也分享自己披著彩虹旗進到101的影片，表達對同志族群的支持，粉絲看了也紛紛留言：「好美，這不只是一面彩虹旗的故事，是一群台灣人如何把我們在乎的價值，變成真實行動的故事」、「太厲害了，台灣人的溫暖就是一股強大的力量」、「彩虹飛進台北101，賈董這樣披著進去好美」。