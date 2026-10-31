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畫質大幅優化 支援繁體中文

▲《永恆的盡頭》加強版遊戲畫質進行大幅提升。（圖／翻攝自tri-ace.co官網）

地球遭污染後的世界 在巨大機械建築展開冒險

▲遊戲中最受玩家好評的特色，是獨樹一幟的戰鬥機制。（圖／翻攝自tri-ace.co官網）

《永恆的盡頭 Enahnced Remaster》遊戲資訊

日本遊戲開發商tri-Ace表示，旗下槍擊多重奏RPG遊戲《永恆的盡頭（End of Eternity）》加強版《永恆的盡頭 Enahnced Remaster（END OF ETERNITY ENHANCED REMASTER）》已經在PlayStation 5與Steam平台同步上市。針對先前已經購買PS4或Steam版《永恆的盡頭4K/HD版》的玩家，官方特別提供升級管道，玩家直接購買「DLC升級包」就能把將遊戲升級至最新的《Enahnced Remaster》版本，不用重新購買完整遊戲。《永恆的盡頭 Enahnced Remaster》是以2018年在PS4與Steam平台推出的4K高解析度強化移植版為基礎進行深度優化，為了給玩家帶來更加細緻且順暢的遊玩體驗，開發團隊tri-Ace在遊戲畫面規格、動作節奏與語言支援等層面進行了大幅度的提升與擴充。遊戲大幅擴充了畫面設定選項，首度支援原生4K高解析度畫面輸出、HDR（高動態範圍）技術以及120FPS的高幀率，無論是在戰鬥中的高速槍戰流暢度，還是在場景光影的呈現上，都能達到全新的視覺標準。開發團隊重新強化了角色模型與背景場景的材質貼圖解析度（Upscale），針對細部細節進行高清化處理。讓巨大機械構造與角色裝備的質感更加立體美麗，展現出更具沉浸感的世界觀。針對RPG玩家對遊玩節奏的要求，加強版全新追加了「遊戲速度2倍功能」（移動速度與遊戲節奏倍速化）。玩家在世界地圖移動或進行戰鬥時能以倍速運作，讓遊戲體驗更加流暢舒適，有效節省探索與戰鬥的時間。在語系支援方面，遊戲內建的文字顯示語言由原本的6種擴大支援至9種語言。本次新增了繁體中文、簡體中文以及韓文，讓華語圈玩家能夠無障礙地理解龐大深奧的世界觀劇情與選單系統。《永恆的盡頭》最初於2010年在Xbox 360與PlayStation 3平台問世，是一部以「槍械與羈絆的故事」為主題的角色扮演遊戲，故事設定在遙遠的未來，地球因環境污染與地軸變動而面臨荒廢，人類被迫搬遷至巨大機械裝置「巴賽爾（Basel）」內部生活。遊戲最受玩家好評的特色，是獨樹一幟的戰鬥機制，玩家將在充滿鋼鐵與齒輪交錯的巨大機械建築中展開冒險，透過半即時制的戰鬥系統，指揮角色進行極具視覺張力的華麗動作槍戰。結合戰術移動與高彈道的槍械攻擊，帶來兼具戰術深度與快感的動作RPG體驗。PS5版本1090元、Steam版714元10月30日