衛生福利部疾病管制署（CDC）2026年度公費流感及新冠疫苗第二階段即將於11月2日起開打。全聯、萬家福皆在指定門市設置流感疫苗接種站，民眾買菜就可順便施打。疾管署提醒，符合本年度公費流感疫苗接種資格的民眾應踴躍接種，以於流感疫情高峰期來臨前獲得足夠保護力。
全聯設置疫苗接種站
疾管署與全聯攜手推動社區疫苗接種站，今年正式邁入第10年，過去9年累計接種流感、新冠等疫苗已突破10萬針。
迎接公費疫苗第二階段登場，全聯、大全聯將自11月2日起，於全臺近120家門市陸續設立疫苗接種站（門市清單），讓符合資格的50~64歲健康成人，就近接種流感及新冠疫苗，還有好禮相送。今年以「左流右新 護肺顧心」為主軸，並響應「健康幣」政策，傳遞「主動預防、健康有回饋」理念，延續多年深入社區的服務，讓接種疫苗更便利。
萬家福、樂家康設置疫苗接種站
萬家福、樂家康也設置疫苗接種站，全台設站地點清單，實際設站施打時間以店內公告為主。
其中11月2日萬家福新店店，上午10點將舉行公費流感及新冠疫苗第二階段接種活動，由羅一鈞署長、徐良彬公共關係長、防疫大使 梁赫群現場帶頭接種，以實際行動鼓勵符合公費接種資格的民眾儘速完成接種。現場由亞東紀念醫院 醫療團隊現場進行評估和疫苗接種。
2026年度公費流感及新冠疫苗誰可以打
第一階段（10月1日起開打）
涵蓋65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月至入學前幼兒、學生族群、孕婦及6個月內嬰兒的父母，以及高風險慢性病患者、BMI≧30的潛在疾病患者、長照與托育機構住民及工作人員、醫事與防疫人員，以及禽畜動物防疫相關人員。
第二階段（11月2日起開打）：50至64歲無高風險慢性病成人
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疾管署與全聯攜手推動社區疫苗接種站，今年正式邁入第10年，過去9年累計接種流感、新冠等疫苗已突破10萬針。
迎接公費疫苗第二階段登場，全聯、大全聯將自11月2日起，於全臺近120家門市陸續設立疫苗接種站（門市清單），讓符合資格的50~64歲健康成人，就近接種流感及新冠疫苗，還有好禮相送。今年以「左流右新 護肺顧心」為主軸，並響應「健康幣」政策，傳遞「主動預防、健康有回饋」理念，延續多年深入社區的服務，讓接種疫苗更便利。
萬家福、樂家康也設置疫苗接種站，全台設站地點清單，實際設站施打時間以店內公告為主。
其中11月2日萬家福新店店，上午10點將舉行公費流感及新冠疫苗第二階段接種活動，由羅一鈞署長、徐良彬公共關係長、防疫大使 梁赫群現場帶頭接種，以實際行動鼓勵符合公費接種資格的民眾儘速完成接種。現場由亞東紀念醫院 醫療團隊現場進行評估和疫苗接種。
第一階段（10月1日起開打）
涵蓋65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月至入學前幼兒、學生族群、孕婦及6個月內嬰兒的父母，以及高風險慢性病患者、BMI≧30的潛在疾病患者、長照與托育機構住民及工作人員、醫事與防疫人員，以及禽畜動物防疫相關人員。
第二階段（11月2日起開打）：50至64歲無高風險慢性病成人