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沈伯洋追問茄苳樹誤砍原因？質疑蔣萬安市府沒掌握SOP

沈伯洋再追問SOP哪裡出問題？蔣萬安提樹冠數據

2026台北市長電視辯論會今（31）日登場，現任市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋針對市政議題展開交鋒。由於東門市場附近一棵原定移植的茄苳樹，今年5月遭委外廠商誤砍，市府公園處坦承施工及監造疏失，並向廠商裁罰及求償32萬5210元；沈伯洋以此質疑，蔣萬安市府的標準作業程序（SOP）究竟哪個環節出了問題？蔣萬安則反批沈伯洋持續散布不實言論，並提出市府植樹數據，並未回答SOP相關問題。沈伯洋今在辯論會上的第二輪交叉詰問時指出，蔣萬安對SOP的掌握似乎不是那麼清楚，包括無菸城市沒有做完評估就上路，公務員還要排班數菸蒂；遮陽傘計畫延宕1年多，預算在最後3個月從1400萬元暴增至5000多萬元；免費營養午餐追加預算後，開學前仍頻頻流標，以及生生有鮮乳兌換率下降等問題。沈伯洋追問，東門市場茄苳樹遭誤砍，蔣萬安能否告訴市民，建立SOP時究竟哪裡出了問題，才會導致樹木遭到誤砍？對此，蔣萬安反駁，「很遺憾哦，沈委員今天還在辯論會這個現場，持續對於很多不實的說法來持續地散布。」他表示，沈伯洋先前到松山區，聲稱當地樹木大幅減少，但市府已透過新聞稿及記者會澄清。另外，松山區今年增加808平方公尺，喬灌木也增加1.6萬株，質疑沈伯洋為了選舉持續散布不實言論。沈伯洋隨後澄清，他在記者會引用的是中研院研究數據，指出松山區樹冠減少，但並未說是市府砍樹，「我們還特別強調有可能是私人、有可能是工程」，反批蔣萬安剛才的說法都是不實訊息。沈伯洋再次追問，市府SOP究竟如何建立、如何遵守？如果沒有遵守，導致樹木誤砍，究竟是哪個環節出了問題？希望蔣萬安能向市民清楚說明。蔣萬安則回應，沈伯洋一再引用台北市樹冠面積減少13.7公頃的研究報告，但市府已多次澄清，「數量減少不等於我們砍樹」，並稱報告中絕大部分涉及私人用地開發、中央監管土地及大學校園。蔣萬安批評，沈伯洋一再影射北市府及公務員亂砍樹，卻絕口不提市府4年來種植42250棵樹，未來4年也規劃再種4萬棵。他強調，這些都是客觀具體的事實，對沈伯洋持續提出相關指控感到「非常、非常的遺憾」。