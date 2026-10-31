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▲手語老師意外成為這場電視辯論會的焦點。（圖／翻攝自三立、沈伯洋Puma YouTube）

▲蔣萬安、沈伯洋每一階段的辯論，是由2位手語老師輪番上陣。（圖／翻攝自三立、沈伯洋Puma YouTube）

▲許多觀眾都在猜，這次在2026台北市長候選人電視辯論會的手語老師，是否為丁立芬、王興嬙，不過目前主辦方尚未證實其身分。（圖／翻攝臉書@丁立芬、聲音藏在HiddenSound、翻攝自三立、沈伯洋Puma YouTube）

2026台北市長選舉電視辯論會今（31）日登場，現任市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒，吸引大批民眾守在直播前關注，沒想到除了2位候選人的政見，畫面右下角的手語翻譯老師也意外成為焦點！從第一階段的政見申論到第二階段的交叉詰問，兩位手語老師輪番上陣，不只雙手忙個不停，連臉部表情都相當豐富，重點是速度全程跟上，讓網友忍不住狂讚：「每次看到手語老師都覺得很厲害！」而兩人的外貌，觀眾也覺得跟資深手語翻譯員丁立芬、曾在疫情記者會亮相的王興嬙幾分相似，不過目前尚未證實身分。辯論會第一階段為政見申論，由沈伯洋率先發言、蔣萬安接續上場，兩人各有8分鐘時間，總計16分鐘的過程中，手語老師得全程緊跟發言速度，將政見即時轉換成手語，只見老師雙手動作俐落，眉毛、眼神及嘴型也隨著內容不斷變化，有時睜大眼睛、有時抬起手掌，表情相當生動，讓不少觀眾看著看著，目光就從候選人身上移到畫面右下角；進入第二階段交叉詰問，雙方各有1分鐘提問、2分鐘回答及1分鐘追問，台上忙著攻防，手語老師也跟著換班，由另一位老師接力翻譯。兩位手語老師輪番上陣，也讓觀眾好奇她們究竟是誰，有人認為第一階段登場的老師，疑似是經常出現在政治場合的資深手語翻譯員丁立芬；第二階段則可能是過去曾在中央流行疫情指揮中心記者會擔任手語翻譯的王興嬙。對照兩人過去公開露面的照片，髮型、五官及神情確實有不少相似之處，不過主辦單位目前尚未證實身分，仍無法確定是否為本人。直播聊天室也因為手語老師的表現熱鬧起來，不少網友紛紛留言：「每次看到手語老師都覺得很厲害」、「這套灰西裝很好看」、「手語老師加油」，對她們的專業表現讚不絕口。畢竟候選人發言時不只語速快，還得隨時應對不同議題，手語老師除了要迅速理解內容，雙手、眼神及表情也得同步跟上，難怪讓觀眾佩服不已。這場辯論會由TVBS與三立電視聯合主辦，31日中午12點在TVBS攝影棚登場，全程約2小時，分為政見申論、交叉詰問、媒體提問及結論4大階段，也是蔣萬安與沈伯洋在這次台北市長選戰中首度正式同台辯論。