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▲林煒已將大部分生活重心轉往科技產業，與交往多年的女友Cora共同成立科技公司，從昔日當紅小生轉型成科技公司創辦人。（圖／翻攝自林煒臉書）

57歲男星林煒昔日憑俊秀外型及斯文氣質走紅，是90年代家喻戶曉的「花系列」男神。近日他的經典戲劇片段重新在社群平台掀起熱潮，不少網友被他年輕時的高顏值驚艷，更封他為「上古許光漢」。對於相隔多年再度爆紅，林煒接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，看到過去作品重新被觀眾追看，自己當然非常開心，也認為當年的戲劇題材放到現在依然能引起共鳴。林煒1989年底被製作人周遊發掘進入演藝圈，憑藉濃眉大眼、深邃輪廓及溫柔氣質，陸續演出多部經典戲劇。近期有網友重新翻出他年輕時期的作品，包括「花系列」，以及最近備受討論於1997年播出的《我永遠愛你》，劇中他與席曼寧有不少愛恨糾葛及親密對手戲，強烈的性張力讓新一代觀眾看得欲罷不能。相關片段在Threads及YouTube流傳後，不少網友驚呼林煒年輕時「根本帥得太誇張」，更認為他部分神情及側臉與許光漢相似，因此替他冠上「上古許光漢」稱號。除了外型成為焦點，劇中充滿誤會、虐戀及情感拉扯的情節，也讓老劇意外迎來一波「文藝復興」，吸引年輕觀眾重新追劇。對於相隔近30年，昔日作品再次成為網路熱門話題，林煒親自回應《NOWNEWS今日新聞》記者：「我的感想是，當然非常開心過去的作品被大家重新追劇，產生了大家之間的討論話題，可見這樣的戲劇題材，還是符合現代人的生活節奏和情緒出口！」至於被指「撞臉許光漢」一事，他也表示現在比較少關注影視圈，沒有看過許光漢的作品，兩人不認識，也沒有碰過面。如今57歲的林煒已將大部分生活重心轉往科技產業。他在2019年投入AI與VR領域，與交往多年的女友Cora共同成立科技公司，近年專注發展AI及VR長照教育訓練系統，從昔日當紅小生轉型成科技公司創辦人。