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▲蔣萬安、沈伯洋即將進行首場辯論。（圖／記者朱永強攝）

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論前接受媒體聯訪。（圖／記者朱永強攝）

2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，在交叉詰問時，爭取連任的台北市長蔣萬安針對毒駕、酒駕議題追問對手沈伯洋，沈伯洋則在會中當場揪下一場辯論時間，「我可能得不到我要的回答，請問蔣市長有沒有機會，我們再約下一次的辯論？」若無法現在決定，晚點加Line也可以；蔣萬安未正面回應，僅稱兩個團隊都能溝通、協調，今天就是一個很好成功的案例。TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。沈伯洋上午在競選團隊成員吳思瑤、范雲、李建昌等人陪同下出席辯論會；在親友團部分，沈伯洋的阿嬤、三叔公、堂姑，以及市民主委Lydia、蔡先生等人也共襄盛舉。在交叉詰問時，蔣萬安關切酒駕、毒駕議題，直呼沈委員自稱犯罪學專家，但更重要的是身為首長，願不願意傾聽人民的聲音，而非專業的傲慢？「你有沒有親自去看過，或了解這些因為毒駕、酒駕受到傷害受害者的家屬，他們的心有多痛？他們多期待亂世用重典、要加重刑罰」。沈伯洋感嘆，他覺得真的非常可惜，因為他們交互詰問的題目沒有那麼多，他以前在犯罪被害人保護協會工作，所以對於被害者的心情、被害者的保護，是他身體力行在做的事，他之前為了要保護青少年，讓他們能回歸社會，他還特別去學塔羅牌，想要打開他們的心房；他說，他會告訴大家什麼叫好的戒毒方式，「結果被你抹黑成我是台北最大的藥頭」，毒駕、酒駕要重刑都沒有問題，這都是中央立法在做的事情，今天院版更為充分，且是符合比例原則。沈伯洋直言，他在最後想問一下，既然那麼多問題沒有回答，「我想請問蔣市長，有沒有機會我們再約下一次的辯論？如果現在沒有辦法決定，等晚一點加Line也可以」；蔣萬安則稱，兩個團隊都可以溝通、協調，今天就是一個很好的成功案例。對於松機遷建議題，蔣萬安也說，在包括醫療後送、離島住戶相關權益不受影響、不打折的情況，他們持續地推進，打造台北AI園區，要讓稅收紅利照顧所有的台北市民、讓台北市民共享；另外，要把紅利讓所有的離島住戶的相關醫療權益，能夠得到確保、讓醫療在地化，他們也協助桃園各項醫療品質的提升，因此這樣的AI紅利是創造三贏。TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。本次辯論會流程分為四個階段，辯論會首先由兩位候選人分別發表申論，接續進行交叉詰問，透過相互提問與回應，深入探討相關議題；媒體提問階段則由 TVBS提問人樊啓明、三立提問人黃彥怡代表媒體進行提問，最後由兩位候選人分別發表結論。