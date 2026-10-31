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今（31）日登場的NBA盃重頭戲「勇湖大戰」，金州勇士隊在主場迎戰洛杉磯湖人隊。這場話題十足的頂尖對決中，勇士當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）在第3節比賽中，面對湖人超級巨星唐西奇（Luka Doncic）的貼身防守，展現超神的運球絕技晃倒對方，並輕鬆命中後撤步三分球，不僅引爆全場球迷瘋狂尖叫，連坐在場邊的巴特勒（Jimmy Butler）都被逗笑。賽後美媒更將此畫面改成世紀名畫放在羅浮宮：「這張照片應該直接掛在羅浮宮展出。」這記震驚全網的名場面發生在比賽第三節中段。當時柯瑞在三分線外單挑傷癒復出的唐西奇，柯瑞利用一連串很有節奏感的交叉運球與假動作變向，強大的離心力直接讓唐西奇失去重心、當場重摔倒在球場地板上。隨後柯瑞極度冷靜地後撤步起跳，將球劃出一道完美弧線命中三分。這次震撼教育後，柯瑞更是興奮地將雙手高舉過頭狂賀，全場勇士球迷與主播瞬間陷入瘋狂。美媒《Guru》賽後第一時間曬出這張柯瑞晃倒唐西奇的經典畫面，並配文寫道：「把這張照片掛在羅浮宮裡。」引發全球球迷熱烈轉發。柯瑞談到這一球表示：「我當時只是想拉開一點空間，沒想到效果會這麼誇張……我已經很久沒有獲得過那麼大的空位了。」除了這記晃倒的美技外，柯瑞今日的個人數據同樣驚人。此役柯瑞全場三分球14投8中狂轟31分、4籃板與6助攻，帶領勇士在首節落後多達23分的絕境下上演史詩級大逆轉。此役過後，柯瑞再次推高了兩項高懸在NBA歷史頂峰的數據障礙。柯瑞生涯總得分在此役正式超越老牌名將威爾金斯（Dominique Wilkins），高居NBA歷史得分榜第18名。這已是柯瑞生涯第94次單場至少砍進8顆三分球，持續刷新自己保持的NBA歷史紀錄，展現前無古人的神射歷史地位。