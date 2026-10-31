中央氣象署預報員王品翔表示，中颱煙花今明兩天在日本東南方海面打轉，下周一（11月2日）北轉朝日本南方海面前進，基隆北海岸、東半部沿海須防長浪。天氣方面，明（11月1日）天東北季風減弱、各地多雲到晴，北部高溫有機會來到32度；下周將有兩波東北季風接力，下周一增強使北部降溫轉雨，下周五（11月6日）再迎新一波降溫。
煙花下周一北轉 沿海留意長浪
王品翔表示，煙花颱風目前強度仍會維持在中度颱風，預計今明兩天還是在日本東南方海面打轉，下周一（11月2日）開始，會慢慢轉往西北偏北移動，朝日本南方海面前進，對台灣沒有直接影響，明（11月1日）天開始到下周要留意基隆北海岸、東半部、恆春有長浪發生可能。
今（31日）晚到明（11月1日）天東北季風慢慢減弱，水氣減少，今晚到明晨降雨跟著趨緩，明天各地以多雲到晴的天氣型態為主，北部白天高溫可來到31、32度，各地高溫也會有28到30度左右。
下周2波東北季風報到 溫度階梯式下滑
下周一（11月2日）開始東北季風增強，將會為迎風面桃園以北、基隆北海岸、東半部帶來水氣，這些地區有局部短暫雨，下周一（11月2日）到下周二（11月3日）宜蘭降雨時間較長，北部溫度呈現階梯式下滑，周一高溫剩下28度，周二進一步下降到25度左右，清晨夜晚低溫約在20到22度；中南部高溫有機會來到30度，花東地區也有28度，中南部、花東低溫約在23到26度。
下周三（11月4日）到下周四（11月5日）東北季風會再度減弱，以偏東風為主，水氣較少，僅東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，北部白天高溫回升到28度左右。下周五（11月6日）、下周六（11月7日）又有新一波東北季風增強，東北部、東半部、桃園以北等迎風面地區，又有局部短暫雨發生情況，北部白天高溫又會下降到24、25度。
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王品翔表示，煙花颱風目前強度仍會維持在中度颱風，預計今明兩天還是在日本東南方海面打轉，下周一（11月2日）開始，會慢慢轉往西北偏北移動，朝日本南方海面前進，對台灣沒有直接影響，明（11月1日）天開始到下周要留意基隆北海岸、東半部、恆春有長浪發生可能。
今（31日）晚到明（11月1日）天東北季風慢慢減弱，水氣減少，今晚到明晨降雨跟著趨緩，明天各地以多雲到晴的天氣型態為主，北部白天高溫可來到31、32度，各地高溫也會有28到30度左右。
下周一（11月2日）開始東北季風增強，將會為迎風面桃園以北、基隆北海岸、東半部帶來水氣，這些地區有局部短暫雨，下周一（11月2日）到下周二（11月3日）宜蘭降雨時間較長，北部溫度呈現階梯式下滑，周一高溫剩下28度，周二進一步下降到25度左右，清晨夜晚低溫約在20到22度；中南部高溫有機會來到30度，花東地區也有28度，中南部、花東低溫約在23到26度。
下周三（11月4日）到下周四（11月5日）東北季風會再度減弱，以偏東風為主，水氣較少，僅東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，北部白天高溫回升到28度左右。下周五（11月6日）、下周六（11月7日）又有新一波東北季風增強，東北部、東半部、桃園以北等迎風面地區，又有局部短暫雨發生情況，北部白天高溫又會下降到24、25度。