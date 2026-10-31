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2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，國民黨籍的現任市長蔣萬安第二階段交叉詰問時，細數沈伯洋過去曾講過的話，9問「這句話誰說的」？更問「雙城論壇是滲透的破口」，這句話是誰說的？沈伯洋則舉蔣萬安2022年曾說的話反擊，稱蔣萬安當年曾說「雙城論壇，其實不能夠因為對方威脅屈服，所以如果今天共機擾台這些條件、政治前提的狀況之下，這個時候雙城論壇應該要再思考」。蔣萬安在第二輪交叉詰問時，9問沈伯洋「雙城論壇是滲透的破口」，這句話是誰說的？「中國飛彈打過來，對我們有很大的幫助」，這句話是誰說的？「普發一萬，是共產黨先窮台、再統一的做法」，這句話是誰說的？「要不是青鳥行動，台積電能布局全球嗎？」這句話又是誰說的？「我比較吃廢死這一套」，這句話是誰說的？「中華民國是類殖民體制，需要制憲解決」，這句話是誰說的？「我們今天不能當散財童子，每一個縣市都給一百億、兩百億」，請問這句話是誰說的？五月天的歌迷拍自強隧道，是誰支持獵巫，說「有警覺是好事」？請問，「希望以後還可以有台北獨立公投」，這句話又是誰說的？沈伯洋說，他就講一個跟市政有關的，就是雙城論壇。他一直以來都非常地強調，「雙城論壇，其實不能夠因為對方威脅屈服，所以如果今天共機擾台這些條件、政治前提的狀況之下，這個時候雙城論壇應該要再思考」，他想問，蔣萬安知道這句話是誰說的嗎？他直接告訴你答案，這是2022年你說的。沈伯洋表示，在柯文哲市府時期，就曾講過，有擾台情況應該要暫時停止，對他來講，其實很多事情還是可以交流的。比如說上海有運動驛站，他也有提運動驛站。如果沒有政治前提、資安顧慮，兩個國家要針對此事資訊交流，「我覺得很好啊，可以啊」。沈伯洋續道，如果今天自認為是抱著善意去交流，但是到最後呢，卻迎來了最近最大的一次軍演，上次蔣萬安從雙城論壇一回來軍演就出現。所以這不是破口不破口的問題，這已經是國家安全、這是國防的問題。在這邊他要提醒，與其一直看他過去的發言，不如正視現在的市政。