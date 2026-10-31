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根據遺產及贈與稅法規定，目前贈與稅免稅額每年為224萬元，只是算錯時間，不僅無法合法節稅，還要被課稅！財政部台北國稅局就透露，有人在去（114）年贈與兒子100萬元後，再於今年8月9日贈與女兒144萬元，因為誤以為贈與稅免稅額是從第1次贈與日算起1年，今年10月1日再贈與另一個兒子244萬元，結果一年贈與388萬元，超過免稅額144萬元，因此，得繳交14.4萬元贈與稅。根據遺產及贈與稅法規定，贈與稅納稅義務人在「一年內」贈與他人的財產總值超過贈與稅免稅額（114、115年免稅額均為244萬元）時，應於超過免稅額的贈與行為發生後30日內，依法向主管稽徵機關申報贈與稅。台北國稅局也提醒，贈與稅的計算，按贈與人「每年」贈與總額，減除規定扣除額及免稅額後，依適用稅率計算贈與稅，其中所稱「一年內」、「每年」，均為曆年制，即自每年1月1日至12月31日止。國稅局就揭露一案例，有人去年8月10日贈與兒子100萬元之後，今年8月9日再贈與女兒144萬元，但因誤認為贈與稅免稅額是自第1次贈與日起算1年內適用，下一年度免稅額期間應自今年8月10日重新起算，因此，在今年10月1日再贈與另一名兒子244萬元。不過，由於贈與稅免稅額是採曆年制計算，即每年1月1日至12月31日為一年度，因此，他在今年贈與總額達388萬元，僅能減除當年度免稅額244萬元，還是要繳納贈與稅14.4萬元〔（388萬元-244萬元）×10%〕。國稅局也提醒，善用年度贈與稅免稅額合法節稅，同時應注意稅法相關規定，以維自身權益。