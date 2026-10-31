直到老婆問他，「你不去會不會覺得很可惜？」，「這一句話又讓我想了很多，後來就覺得，既然老婆也支持我去，球團也支持我，那我覺得那我就為了自己，再拼一次看看。」

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曾峻岳坦言還有旅外夢：想跳脫舒適圈

這次是因為WBC又讓我重啟那個希望，讓我想要再勇敢一次，脫離自己的舒適圈再挑戰一下自己

家庭永遠是第一位 曾峻岳因老婆一句話重啟旅外夢

太太也有問我說：『如果你不去會不會覺得很可惜？』這一句話又讓我想了很多，後來就覺得，既然老婆也支持我去，球團也支持我，那我覺得那我就為了自己，再拼一次看看。

美日韓職都是考量範圍：希望可以有一點選擇

緊張期待是一定有的，可是我覺得就是交給經紀公司他們去處理，後續他們有什麼消息也會都跟我講，一切都交給經紀公司，不要跟上一次一樣沒有球隊要就好，希望這次可以有一點選擇。

富邦悍將終結者曾峻岳前日宣告形式旅外球員權利，繼2023年後再次宣告挑戰海外，他稍早受訪時直言，旅外一直是夢想，但因為家庭關係，其實內心有很多抉擇，曾峻岳本季累積48場出賽，拿下5勝3敗、7中繼與25次救援成功，累積51.2局，防禦率僅有1.57，他表示近3年都有成長，想再給自己一次機會，「球隊、球團然後經紀公司，其實都溝通蠻久的，應該有兩三個禮拜，球團也很支持我去。」回顧3年前挑戰旅外失敗，曾峻岳坦言自己還有很多不足之處，「也沒有說要在給自己多少時間，，跟林桑（林威助）聊天，他也說出去是蠻辛苦的事情，可是如果至少我選擇了，那就去拼吧。」「其實各方面都很抉擇，自己還有家庭，然後在這邊其實就是可以讓自己比較穩定一點。」回顧自己的旅外夢想，曾峻岳坦言，「曾峻岳強調，家庭永遠是第一位，跟經紀公司確認過，如果有旅外機會，小孩一定會帶去，「所以在做什麼任何決定，其實都是把他們放在第一位。」談及旅外想法，曾峻岳沒有限定美日職，甚至連韓職也在考量範圍中，「今年富邦悍將展現不一樣的贏球態度，最終僅差一點就能闖進季後賽，曾峻岳也覺得球隊終於不一樣了，「今年各方面的所有，讓球迷們感覺到很不一樣，我覺得大家其實比較有信心，更有想法去做每件事情。前幾年怕做錯變成畏畏縮縮，很多事情都不敢做，沒有辦法讓自己進步，我覺得今年大家是比較勇敢的去做每件事情。」