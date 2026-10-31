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2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋在二階段交叉詰問提問，為何人們會感覺台北是兩個世界，同樣是兒虐，為何有些可以馬上獲得心理諮商，有些一再拖延，同樣是食安，金華國中你馬上到現場，成淵高中驗出金黃色葡萄球菌，累積96名學生受害卻沒前往？蔣萬安的標準到底在哪？蔣萬安則說，他寧願沈伯洋在選舉時出來指責他，但他會以最大程度揭露，因為只有好好面對問題才能解決，讓凶手繩之以法。沈伯洋提問時說，為何不出席會議蔣萬安不回答，問標準在哪裡，也沒有回答，那他想改一個問法，在有標準的狀況下，為什麼有些可以適用這個標準，有些不能夠適用這個標準？你心中的標準到底是什麼？蔣萬安說，身為市長，他最重要的就是為食安把關。所以今天不管是哪一所學校，成淵國中這個個案，市府即刻停業、解約、啟動備援機制，而且給予所有學生、家長關懷以及法律的支援。這就是他們的態度。「我是三個孩子的父親。哪一個父親看到一個孩子受到不當對待、受到傷害，會不心痛、不憤怒？」。「今天，在這個城市，哪怕只發生一個孩子的不當對待，都是我身為市長的責任」蔣萬安說，今天發生一個案子，他寧願沈伯洋在選舉的時候出來指責，但他都會以最大程度來揭露。因為只有好好面對問題，才能解決，才能接住未來每一個孩子，並且讓兇手繩之以法、予以嚴懲，「我們無法根除世界上一切的陰暗，但是我們在制度上給予更多的勇氣、孩子更多的善意」。