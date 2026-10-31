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蔣萬安描繪未來台北：校校有公托、搭無人自駕公車上班

蔣萬安喊無菸城市願景：走在台北街頭聞不到菸味

沈伯洋主打「把時間還給市民」 推育兒專線、通學安全路網

健身小巴直接開進社區！沈伯洋盼長輩下樓就能運動

2026台北市長選舉電視辯論會今（31）日登場，國民黨台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒。在媒體提問階段，兩人被要求描繪4年後台北市民的日常生活，蔣萬安提出「校校有公托」、無人自駕公車、捷運萬大線通車，以及街頭聞不到菸味的無菸城市願景；沈伯洋則主張重新規劃公車路線、推出育兒諮詢專線，並讓「健身小巴」直接開進社區，結合親子通行卡及商圈復甦，讓市民有更多時間享受生活。辯論會媒體提問階段，由TVBS新聞部副理樊啓明提問，他以一名每天需要通勤至內湖科學園區或北士科上班的台北市民為例，假設這名市民同時有孩子需要接送、家中長輩需要照顧，詢問兩位候選人，4年後的台北能為市民生活帶來哪些具體改變，包括交通是否更加便利安全、育兒與長照資源是否充足，以及假日是否有更多休閒去處。蔣萬安首先從育兒政策談起，他表示，4年後的台北，家長不必再急著上班或請特休接送孩子，因為市府今年推動的「育兒減工時不減薪」政策，半年來已有480家企業響應，未來4年將持續擴大，讓更多家庭受惠。蔣萬安指出，上任以來公托名額已增加52%，公托及準公托第二胎免費也已上路，未來更要達成「校校有公托」目標，讓孩子上幼托不再是一場卡位戰。交通方面，蔣萬安描繪，未來市民可以搭乘無人自駕公車上班，途經北士科輝達總部，感受世界級AI示範場域的發展；也可以透過捷運萬大線第一期，從中正紀念堂站、植物園站一路通往中永和，南環段及北環段的完工也將近在眼前。在運動及長者福利方面，蔣萬安表示，未來每個行政區都將有第二座運動中心，提供射擊、匹克球等多元運動選擇。敬老卡則從明年起擴大使用範圍，包括超市、超商、農會及藥局，未使用完的點數也能累積，長輩還可以搭乘藍色公路，從大稻埕碼頭前往淡水碼頭，欣賞淡水河岸再造後的風貌。文化建設方面，蔣萬安表示，4年後全台灣第一座結合音樂與圖書館的文化據點「台北音樂圖書中心」將接近完工，台北文學館也將啟用，讓市民有更多文化休閒空間。他也特別提到無菸城市政策，強調今年已開始推動，期待4年後吸菸民眾習慣前往指定吸菸室，「走在台北街頭，你聞不到菸味」，讓市民感受全新的城市文化。此外，蔣萬安指出，隨著都市更新持續推進，未來台北將有更多老舊建築陸續動工改建，市民也有機會入住由都更分回房舍打造的幸福住宅，讓家庭能安心居住，不必擔心租約到期導致孩子被迫轉學。他強調，這些都是台北未來4年持續推進的方向。沈伯洋則表示，未來台北最重要的目標，是讓市民擁有更悠閒的生活，而關鍵在於把時間空出來，因此交通改革將是首要工作。他指出，將推動捷運總體檢、公車路線重新規劃及安全通學路網，讓家長接送孩子上下學更加安心。針對內湖及北士科通勤需求，也將透過彈性工時、智慧通行及綠色交通等措施，減少市民花費在交通上的時間。育兒方面，沈伯洋提出「家庭一站通」及家長版1999專線，讓家長在孩子0至18歲的養育過程中，遇到任何疑難雜症，都能透過單一窗口取得協助。他強調，除了既有公托及臨托資源，也將增加心理諮商服務，減輕家長育兒焦慮。針對長者照顧，沈伯洋提出「健身小巴」構想，主張將敬老卡剩餘點數運用於相關服務，讓長者不必特地前往健身房，而是由電動巴士直接開進社區，搭配可展開的帳篷，並安排健身教練、營養師及物理治療師，讓長輩只要下樓，就能在住家附近進行阻力訓練。沈伯洋表示，這項政策也將結合「都市微森林」、文化徑及山林徑等規劃，讓市民從社區運動空間、公園一路延伸至河濱，增加休閒去處，也創造人與人交流的機會。此外，他也提出「親子通行卡」，希望透過政策帶動地方商圈復甦，讓家庭不必每逢假日就往遠處跑，而是能在住家附近參加書店走讀等活動，讓孩子學習、家長放鬆，同時帶動在地店家收入。沈伯洋強調，政策重點不只是增加補助金額，而是讓資源投入後，能形成持續運作的制度，鼓勵市民使用，也帶動地方經濟。他認為，當市民生活焦慮降低，再搭配整體都市規劃與城市美感，才是他所期待的未來台北。