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洛杉磯湖人隊今（31）日在NBA盃首戰作客金州勇士隊，雖然首節一度拉開多達25分的巨大領先，未料隨後戰局急轉直下，攻防兩端徹底崩潰，最終以95：112惜敗。賽後湖人隨隊記者連恩（Trevor Lane）直言：「這是湖人本季迄今最糟糕的一場比賽。」而總教練瑞迪克（JJ Redick）也在受訪時指出，球隊在面臨困境時缺乏了「解決問題的能力」與「團隊配合」。本場比賽湖人開局氣勢如虹，首節防守端成功壓制勇士，打出38：15的單節比分，甚至一度握有25分的領先優勢。然而從第二節開始，場面瞬間失控，勇士單節回敬一波38：15抹平分差，並在下半場完全主導比賽。湖人記者連恩在賽後發文重砲批評：「湖人在攻防兩端徹底崩潰，全隊投籃命中率僅40%、三分命中率更低到只有28%，再加上高達20次的致命失誤，直接把勝利奉送給勇士。明明開局形勢一片大好，結果一路急轉直下，令人難以接受。」面對這場荒謬的大逆轉，湖人主帥瑞迪克賽後受訪時直接點出球隊今晚最致命的短板：「我們今晚少了『解決問題的能力』以及『團隊配合』。第二節非常糟糕，我們不斷出現失誤，外線手感更是直線下滑。除了對方手感發燙之外，我們自己在防守對位解讀與失誤控管上都做得非常糟糕。」對於替補陣容本場僅拿7分的慘澹表現，瑞迪克則認為：「這只是我們本季的第6戰、第2場敗仗。這些球員前幾天也幫助我們贏過球，我相信他們之後會調整得更好。你想成為一支偉大的球隊，不可能在6場比賽內就達成，這需要經過82場例行賽的磨合，為4月、5月甚至6月的冠軍戰做準備。我們會保持耐心，透過更多的戰術走位、影片分析與練習日來改進。」擺脫背傷復出的當家巨星唐西奇（Luka Doncic）本場雖然攻下全隊最高的35分，卻無法挽回敗局。談到球隊磨合與逆轉敗，唐西奇賽後表示：「勇士是一支非常優秀的球隊，他們的防守極具侵略性，這對我們來說是一場很好的歷練。雖然輸球很糟，但這能讓我們練習如何應對這種高強度防守。」唐西奇說：「我不知道磨合具體需要多久，但肯定需要一些時間，畢竟我們加入了不少新球員。不過我很喜歡和這群隊友一起打球，我相信每個人之後都能做得比今天更好。」