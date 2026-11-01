男星蔡康永近日登上王偉忠廣播節目的表現備受討論，賈永婕更稱讚：「你讓我看到文人的重量，一個有底蘊的靈魂！」但說話如此嚴謹、有溫度的蔡康永，其實過去也曾有主持凸槌的時候。他昔日訪問黎明時，問對方：「我聽說你不喜歡笑，是因為你不喜歡你的牙齒。」讓黎明當場臭臉；他也曾在介紹李冰冰出場時，不小心把對方叫成白冰冰，蔡康永事後也崩潰直呼：「我很想死！」
蔡康永訪問黎明1傳聞 惹天王當場臉垮
蔡康永過去主持談話性節目《真情指數》，訪問香港天王黎明，當時他想求證一個傳聞，當面問黎明：「我聽說你不喜歡笑，是因為你不喜歡你的牙齒。」沒想到黎明聽到問題後，表情直接垮掉，否認地說：「不是啊！」他隨後更反問蔡康永：「我也聽過你的傳聞，他說你不吃鴨子的，只吃雞肉對不對？」讓現場氣氛瞬間有些尷尬。
蔡康永當時尬笑回答自己並沒有這種癖好，黎明就接著說：「沒有這件事情，對不對？」在暗示關於自己的傳聞也是假的。黎明接著也補充解釋，自己不是不愛笑，只是不可能每個場合都露出笑臉，跟牙齒好不好看無關：「我不可能見誰都笑，我如果見誰都笑，你們就會說黎明神經病。」
把李冰冰喊成白冰冰！蔡康永口誤崩潰：很想死
除了訪問黎明外，蔡康永過去與小S也曾在節目《康熙來了》訪問電影《風聲》的主演群。當時上節目的來賓相當大咖，有李冰冰、張涵予、黃曉明，結果蔡康永介紹時，不小心把李冰冰講成台灣女星白冰冰，場面瞬間僵住，李冰冰更自己提醒主持人：「我叫李冰冰」，讓一旁的小S都忍不住笑了出來。
這件事讓小S印象深刻，她在《康熙》收官的最後集數中，還特地提起這段蔡康永口誤的尷尬事件，笑問蔡康永當時心情如何，蔡康永只崩潰地說「我很想死！」表示他也不知道為什麼準備了這麼久，會在關鍵時刻口誤，小S則繼續打趣地說：「這個故事是我真的最愛的，主持生涯你硬要我講幾個比較有印象的東西，這個算是我很愛的故事。」讓蔡康永哭笑不得。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡康永過去主持談話性節目《真情指數》，訪問香港天王黎明，當時他想求證一個傳聞，當面問黎明：「我聽說你不喜歡笑，是因為你不喜歡你的牙齒。」沒想到黎明聽到問題後，表情直接垮掉，否認地說：「不是啊！」他隨後更反問蔡康永：「我也聽過你的傳聞，他說你不吃鴨子的，只吃雞肉對不對？」讓現場氣氛瞬間有些尷尬。
蔡康永當時尬笑回答自己並沒有這種癖好，黎明就接著說：「沒有這件事情，對不對？」在暗示關於自己的傳聞也是假的。黎明接著也補充解釋，自己不是不愛笑，只是不可能每個場合都露出笑臉，跟牙齒好不好看無關：「我不可能見誰都笑，我如果見誰都笑，你們就會說黎明神經病。」
除了訪問黎明外，蔡康永過去與小S也曾在節目《康熙來了》訪問電影《風聲》的主演群。當時上節目的來賓相當大咖，有李冰冰、張涵予、黃曉明，結果蔡康永介紹時，不小心把李冰冰講成台灣女星白冰冰，場面瞬間僵住，李冰冰更自己提醒主持人：「我叫李冰冰」，讓一旁的小S都忍不住笑了出來。
這件事讓小S印象深刻，她在《康熙》收官的最後集數中，還特地提起這段蔡康永口誤的尷尬事件，笑問蔡康永當時心情如何，蔡康永只崩潰地說「我很想死！」表示他也不知道為什麼準備了這麼久，會在關鍵時刻口誤，小S則繼續打趣地說：「這個故事是我真的最愛的，主持生涯你硬要我講幾個比較有印象的東西，這個算是我很愛的故事。」讓蔡康永哭笑不得。