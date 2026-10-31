我是廣告 請繼續往下閱讀

劇情開場驚見梨泰院急救畫面 引發玩家不滿

▲韓國首爾梨泰院發生萬聖節大規模踩踏事件，官方在2023年於事故地點設置紀念牆，現場有大批民眾寫上紙條為罹難者祈福哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

家屬與市民團體痛批 拿真實悲劇當娛樂素材

▲梨泰院踩踏事故是罹難家屬心中永遠的痛。（圖／美聯社／達志影像）

動視官方正式道歉 相關畫面11月12日刪除

知名遊戲發行商動視（Activision）旗下招牌射擊遊戲新作《決勝時刻：現代戰爭4》日前正式發售，卻因為劇情模式的開場畫面，直接使用了2022年韓國首爾梨泰院踩踏悲劇的真實急救影片，在韓國社會與玩家社群間爆發爭議。面對受害者家屬團體與社會各界的嚴厲批評，官方已發出聲明致歉，澄清團隊絕無意淡化或輕視真實世界的災難，並承諾在11月12日發布的遊戲更新中，將相關爭議片段從劇情模式中完全移除。《決勝時刻：現代戰爭4》上市後原本獲得相當亮眼的市場評價，以架空「南北韓戰爭」為主題的劇情模式備受玩家讚賞，甚至有韓國政客公開呼籲總統李在明親自體驗遊戲，藉此提升對國防重要性的認識。但是有許多南韓玩家在觀看劇情模式開場影片時，居然發現畫面中出現了大量傷患倒地、醫護人員在現場奮力搶救的真實影像，經過玩家比對後確認，這段畫面正是來自2022年韓國首爾梨泰院萬聖節踩踏慘案的現場急救新聞片段，遊戲官方將極具創傷的真實災難畫面放入娛樂遊戲開場，引發韓國玩家與社會輿論的強烈不滿。根據《BBS》報導，2022年梨泰院事故發生後，受害者家屬組成「10.29梨泰院慘案罹難者家屬協議會」，針對《決勝時刻：現代戰爭4》遊戲爭議，協議會和市民對策會議日前聯合發表聲明表達極度震驚與憤怒。協議會認為遊戲公司「將這樣的事件當作娛樂用途遊戲的素材，本身就是極不恰當且毫無意義的行為。」協議會指出，梨泰院悲劇是一場造成數百人傷亡的慘痛災難，當時參與救援或親眼目睹事故發生的民眾，至今仍持續承受創傷，如果遊戲開發商對受害者抱有最基本的尊重與同理心，就應該立即採取補救措施。面對批評聲浪，發行商動視隨後做出正式回應，證實團隊已安排將畫面刪除，會在11月12日推行的新版遊戲更新中，將梨泰院急救畫面從《決勝時刻：現代戰爭4》劇情模式開場動畫中刪除，動視表示，公司從未企圖淡化這場災難的嚴重性，也完全無意輕視任何受害者與大眾所承受的苦難。韓國首爾梨泰院踩踏事件發生於2022年萬聖節期間。當時大量民眾湧入知名鬧區，當上千人擠進狹窄巷道後引爆嚴重的擠壓與推擠，最終釀成將近160人因窒息、踩踏身亡的重大悲劇。