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面對全球數位資產及穩定幣等應用技術快速發展，第一銀行積極推動區塊鏈技術落地與數位生態圈發展，更攜手台灣加密貨幣交易所HOYA BIT（禾亞數位科技），於粉獅幣平台推出泰達幣（USDT）兌換服務，也是國內銀行首開全通路點數結合穩定幣應用的創新嘗試，進一步拓展數位點數應用場景，打造串聯傳統金融與數位資產生態的新體驗。粉獅幣為一銀建構的點數生態平台，提供客戶兌換咖啡、餐飲、生活用品、票券及數位商品等多元回饋項目。一銀表示，這次服務升級後，客戶可使用粉獅幣兌換泰達幣，讓銀行點數突破傳統回饋框架，創造點數經濟與數位資產應用的新連結，提供更多元且具未來性的數位金融體驗。其實，一銀長期深耕區塊鏈技術與創新金融應用，從前瞻研發到場景落地，逐步累積數位金融發展基礎，曾取得全球首創跨鏈整合區塊鏈發明專利外，也攜手企業夥伴推動區塊鏈供應鏈融資應用，透過分散式帳本技術提升融資流程效率與資訊透明度；同時，率先建置銀行同業外幣現鈔買賣區塊鏈平台，優化銀行間外幣現鈔交易與資訊交換機制。積極布局數位資產領域，一銀強調，持續追蹤國際監理制度及市場趨勢，探索數位資產與金融服務結合的創新應用，並透過跨產業合作拓展服務場景，秉持「穩健創新、安全發展」理念，打造更便利、更安全且更具前瞻性的服務體驗，掌握數位資產及區塊鏈技術發展契機。