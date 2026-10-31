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2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，台北市長蔣萬安在6分鐘結論時，一一唱名感謝歷任台北市長，更大讚柯文哲提倡的財政紀律是他很重視的施政原則，所以4年減債400億，更說他面對民進黨司法追殺，依然勇於站出來，給予客觀評價，就事論事的意見，深表敬佩。蔣萬安結論時說，這是一次空想與口號以及行動與魄力之間的選擇，當大家想到沈伯洋，很多人會想到洋流，但是隱藏在背後的沈伯洋，他的主張常常天馬行空，而且很多華麗的詞藻。所以就連柯文哲市長都不知道沈委員提出的是市民大道縫合到底在說什麼。但是當想到蔣萬安的時候，行政院長卓榮泰都會說輝達、鮮奶、大巨蛋。這就是他一步一腳印、扎扎實實的政績。蔣萬安說，這也是一次包裝與本質之間的選擇。沈委員身邊有府院黨包裝、宣傳，一夕之間好像成了一個全新的人。他沒有這樣的資源，也沒有這樣的能耐，但是始終相信：包裝可以改變一個人的形象，但沒辦法改變一個人的內在。蔣萬安更說，這更是一場雙重標準以及表裡不一之間的選擇。他一直相信領導者的誠信和一致非常重要。他不會在別人舉辦雙城論壇的時候說雙城論壇是統戰滲透破口，而現在卻說，「哦，我願意保留既有交流框架」，不會過去說要把毒品視為藥品，現在卻說我沒有支持毒品合法化。不會過去說比較支持廢死這一套，現在卻說死刑仍然有存在必要。蔣萬安續道，他也不會過去明明積極推動大罷免，甚至當出征文化非常盛行的時候，連一句譴責都沒有，現在輕描淡寫、雲淡風輕地說：「哦，我沒有發起，我只是贊成。」不會過去說大陸配偶取得台灣居留，他們的言論自由與一般民眾不同，現在哦卻說：「哦，我不是那個意思」沈伯洋這樣的反覆、搖擺與雙標，不知道如果真的當了台北市長，那台北市會漂流到哪裡？蔣萬安更說，他要謝謝歷任不分黨派的市長，更要感謝柯文哲，因為柯市長為台北市政打下堅實的基礎，不管是大巨蛋、社會住宅、北市科，因為我們在這樣的基礎之上能夠快速地建設台北。柯前市長所提倡的財政紀律，也是他這四年當中非常重視的施政原則。也因此，四年下來，台北市總共減債超過 400 億，是六都第一。蔣萬安說，柯前市長在民進黨司法追殺之下，他在面對各項市政議題的時候，他依然勇於站出來，非常公正給予客觀的評價，而且能夠做出就事論事的政策，他深表敬佩與感激。