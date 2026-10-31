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▲蔣萬安、沈伯洋二人辯論前先禮後兵。（圖／記者朱永強攝）

2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋在第三階段結論時提起知名主持人蔡康永在訪談中的一段話，「不用管哪一位候選人贏，要管你有沒有贏，把票投給想要的生活方式時候，就贏了」；他說，他非常認同這句話，這就是這場選舉他在做的事，想要看到市民變成這個城市的主角，跟專業人才合作，不做負面攻擊，不講家人，這是他想要留給市民的，這城市不應該有人孤單，未來選舉都應該要像現在這樣。TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。沈伯洋在競選團隊成員吳思瑤、范雲、李建昌等人陪同下出席辯論會；在親友團部分，沈伯洋的阿嬤、三叔公、堂姑，以及市民主委Lydia、蔡先生等人也共襄盛舉。沈伯洋在結論時表示，在整個辯論的過程當中，蔣萬安一直急著說蔣萬安沒有錯，「但我想告訴你的是沈伯洋會怎麼做」，他常回到家裡時，每次最快樂的時間，就是女兒衝上來抱他，因為女兒對明天、未來有期待，但遺憾的是，「在台北市，我們越來越多的人眼神充滿著無力感，對於未來的期待不見了，對於未來的想像不見了」。要怎麼把光帶回來？沈伯洋認為，有兩件事，第一，讓市民感到安心，因為市民有時候會找不到市長，包含交通改革、營養午餐、都更等議題找不到市長時，市民不信任感、不安感就會越來越高；第二，台灣這幾年的經濟成長不斷提升國際地位，但台北好像沒有跟上，這形成一個詭異現象，「東京引領著科技，首爾引領著流行的文化，紐約引領著金融，我們台北到底要引領什麼？」因此要跟國人說明我們未來在哪？要把光芒帶回來。沈伯洋提到，蔣市長說他會包裝等，但他想告訴蔣萬安，很多事情都是第一次，包含成立國際智庫、第一次當立委，每會期都是優秀立委，今年是他第一次選舉，帶入科技、設計，讓這場選舉呈現不一樣的風貌，「我完全不做負面的攻擊」，希透透過這次選舉，呈現正面的選舉文化，這也是他想要遵守的價值。接著，沈伯洋在沒點名情況下，引述蔡康永訪談，「不用管哪個候選人贏，你要管你有沒有贏，當你把票投給你想要的生活方式的時候，你就贏了」；他表示，他非常認同這句話，這就是他們在做的事，他們想要看到市民變成這座城市的主角，跟專業人才合作，「我們不做負面攻擊，不講家人，這是想要留給市民的，這城市不應該有人孤單，未來選舉都應該要像現在這樣」。沈伯洋接著引述《禮運大同篇》「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，強調這句話不是在書上，也不該放在牆壁上，而是他想要傳遞照顧大家的治理方式；他強調，先有市民才有市長，台北是他的故鄉，是他的心之所向，「所以容我再講一次，我是沈伯洋，請讓我成為你的市長，因為未來有無限可能，所以我們要繼續走」。