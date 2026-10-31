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沈伯洋提耐震初篩3階段 盼借鏡東京「權利轉換」制度

蔣萬安反擊：初篩、服務團、資訊揭露早就在做

蔣萬安提3層防護網 都更容積225提高至300

2026台北市長電視辯論會今（31）日登場，台北市面臨人口與建築雙重老化，老舊住宅耐震安全、都市更新進度及產權整合等議題備受關注。三立新聞網資深總監黃彥怡即提問，以東京、洛杉磯等城市為例，詢問2位候選人如何加速都更、主動清查高風險建築，以及在住戶長期無法取得共識時，如何介入並兼顧公共安全與住戶權益？對此，沈伯洋提出耐震風險初篩、老宅服務團及資訊揭露等三階段措施；蔣萬安則反擊，相關措施台北市政府「早就在做」，並強調過去4年都更案量已達過去的2.4倍。沈伯洋首先表示，韌性城市可分為硬體與軟體2個方向，硬體涉及都市更新，軟體則是人與人之間的連結。他指出，東京對老舊房屋的處理經驗豐富，除了都更、老宅延壽及危老制度外，其中「權利轉換」制度值得借鏡，可能成為加速都更的解方，而立法院目前也正在研擬危老條例相關修法措施。沈伯洋接著指出，就像民眾購買食品時會注意有效日期，但購買價格高昂的建築物，雖然已有耐震評估機制與補助，相關制度卻仍不夠完整。他認為，市府掌握建照、使用執照、設計圖及建築管理等資料，應該先建立完整制度，讓民眾有所依循。對於具體做法，沈伯洋主張分為3個階段，首先由市政府直接建立「建築物耐震風險初篩」制度，優先針對耐震法規實施前的老舊建築進行評估。他強調，初篩發現問題後，不是立即替建築物貼標籤，而是讓先前提出的「老宅服務團」主動到府，整合中央與地方既有資源，提供耐震補助及都更專業協助，不必讓住戶自行上網查詢或四處詢問。沈伯洋表示，第三階段則是資訊揭露，讓房屋耐震評估留下相關紀錄，保障購屋者的知情權。他強調，建築物經過體檢後，重點應該是提供服務及補強，而不是單純指出問題，「讓韌性能夠回到這座城市」。蔣萬安回應時，首先質疑沈伯洋先前表示要在10月提出都更政見，但從申論到媒體提問，聽到的都是「都更要陪伴」，直到最後才終於提到初篩。他強調，這些措施台北市政府早已在推動，包括針對海砂屋及紅黃單等立即危險建物，要求限期補強，並透過公辦都更575機制主動介入；對於潛在危險建物，則提供防災型都更容積獎勵，提高改建誘因。針對沈伯洋提出的老宅服務團，蔣萬安表示，北市府已有都更輔導團，主動協助危險建物進行諮商，包括南機場、斯文里等整宅更新案，都有市府協助輔導。至於資訊揭露，市府也已針對海砂屋等危險建物提供相關資訊。他認為，提出政見必須務實可行，也要了解市府目前正在執行的工作。蔣萬安指出，都更最困難的是整合，原因包括誘因不足、信任不夠，住戶擔心能分回多少坪數、是否需要額外負擔費用，以及不了解相關程序與法規。因此，市府推出「都更八箭」對症下藥。他並表示，「這4年臺北都更案量已經是過去的2.4倍，是其他五都加總1.4倍」。針對高風險建物及住戶無法達成共識的問題，蔣萬安表示，市府已推出3層防護網。首先，大街廓都更基本容積從225提高至300，增加老屋更新誘因；第二，推動5099公辦都更，只要住戶過半同意，市府就開始協助試算、評估相關權利義務；第三，防災型都更提供額外30%容積獎勵，海砂屋575政策則是在住戶過半同意後介入，達到75%門檻便實施都更。蔣萬安也提到，他曾多次與東京都知事小池百合子會面，雙方團隊交流密切，東京在無電柱化、木造住宅密集區改建等方面，都提供台北市參考。他最後強調，「未來的首都安全不能等」，台北已進入大都更時代，市府也盤整11種防災情境，將持續建構台北成為韌性城市。