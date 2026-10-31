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富邦悍將隊強打「國防部長」張育成，在今年賽季結束後決定動刀徹底根除困擾已久的手肘骨刺問題。目前正全力投入術後復健的張育成，今（31）日受訪時神情輕鬆，直呼手術過程非常順利，術後甚至完全沒有開刀的不適感，笑稱「感覺就像擁有了一隻全新的手臂」！張育成透露自己復原進度良好，目前已在偷偷揮棒測試手感，並預計在12月啟程赴美展開自主訓練，盼在新賽季能以百分之百的健康狀態重返內野防線。談到術後的身體狀況，張育成滿臉笑容地表示，目前的復健進展超乎預期：「我覺得很好欸，開得都很順利，現在完全沒有感覺到任何不舒服。其實開完刀後我一點感覺都沒有，覺得很像新的手臂一樣！」熱愛棒球的他更自爆因為「手癢」而忍不住偷跑進度，甚至在傷口還沒拆線前就悄悄跑去健身房做重量訓練維持肌力，最近更在家裡偷偷拿起球棒揮了幾下測試，「雖然醫生當然會說現在不行、可能會覺得我很欠打，但我就想揮揮看有沒有感覺，結果揮了幾下完全沒有任何不適。」張育成表示，目前手部還不敢正式傳球，但拿輕量物品陪小孩拋接球已無大礙，依照醫生評估，12月便能逐步恢復傳球訓練，絕對能趕上球隊春訓。術後張育成告別了過去招牌的髒辮造型。被問到變換髮型的原因，他表示一切都是為了更簡單處理，「髒辮真的很難吹乾，每次都要吹15分鐘，開刀後手要舉在那裡hold太久會很不舒服，所以開刀前我就先把它剪掉了，現在吹頭髮不到1分鐘就能搞定。」不過他也透露，12月前往美國時就會把髒辮接回來。針對接下來的冬訓規劃，張育成證實已與醫師討論並獲得許可，將在12月前往美國進行高強度訓練，「只要手部與重訓休息一個月都沒有大礙，醫生說是沒問題。這次去美國主要是想加強打擊，找回當初剛回台灣時的揮棒型態。」談到新賽季目標，他表示最重要的就是保持健康，希望能回到游擊或三壘防區，讓教練團有一個很好的運用的一個活棋。得知昔日U18世界盃冠軍戰友鄭宗哲日前被交易到底特律老虎隊、與李灝宇齊聚同隊的消息，曾在大聯盟闖蕩多年的張育成直呼「羨慕」。張育成坦言，在最高殿堂打拚時如果能有台灣隊友在身旁，心理層面會有極大的安定感，「在那麼高的層級遇到台灣人同隊真的太難得了！以前不管遇到什麼困難或低潮，往往會覺得很孤單，身邊都是來自各國的外國人，很難有真正深入的交流和談心。如今宗哲跟灝宇能在同一隊，不管遇到什麼挑戰，都有一個能用共同語言好好溝通、聊天的夥伴，這對他們來說絕對是非常巨大的優勢。」