柯瑞只用一場傳奇般的表現證明，無論歲月如何流逝，他依舊被稱作是史上最強射手。

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柯瑞才是真巨星 晃倒唐西奇、還率隊大逆轉

他全場23投11中、三分球14投8中，轟下全場最高31分、4籃板與6助攻，正負值高達+19，他用8記劃破夜空的三分球，硬生生帶著勇士完成這場不可能的逆轉。

勇士如何圍繞柯瑞跑位 點燃全隊外線？

關鍵在於教練團與全隊完美執行「以柯瑞為太陽」的體系跑位與空間戰術：

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）抓住湖人包夾柯瑞留下的中距離與外線縫隙，三分9投4中，轟下21分、5籃板與6助攻全面數據。

梅爾頓（De'Anthony Melton）、與尼恩（Georges Niang）從板凳出發，接連在翼側接獲傳球冷箭出手，合計命中7顆三分球

啃老啃出心得 柯瑞依然是史上最強

勇士的「啃老」確實是無奈之舉，但他們實際建構在極高戰術素養上，柯瑞依然能在無球跑動中吸引整條防線、當隊友能夠把球投進籃框，勇士就永遠具備翻盤的底氣。

「15：38」，是今天金州勇士在主場首節打完後，落後給死對頭洛杉磯湖人的比分，隨後第2節開始，勇士更多依賴柯瑞（Stephen Curry）的戰術跑動、接球跳投，單節就追平比分，最終用22顆三分上演大逆轉，面對25分分差與湖人防守者密不透風的緊盯，柯瑞展現出身為歷史級巨星的絕對冷靜，他沒有急於在早期盲目單打，而是極其有耐心地掌控比賽脈絡，尤其是下半場，湖人為了防範柯瑞，不得不將防守重心無限擴大，柯瑞利用防守吸引力，不斷做無球空切與高位牽制，為隊友拉開龐大的進攻空間，而勇士眾將幾乎都把握住了。當下半場展開，湖人正準備追分時，柯瑞不僅晃倒唐西奇，更利用弧頂掩護後的急停跳投、轉換快攻中毫不猶豫的追身三分，每一記外線都像精準的導彈直擊湖人防線的心臟。勇士這場比賽之所以實現25分大逆轉，等長人，在弧頂為柯瑞設立高位掩護。當湖人兩名防守球員瘋狂包夾防守柯瑞的無球跑位時，柯瑞順勢做假跑切入或吸引兩人注意力，隨即將球傳給弧頂的格林。格林再以精準的傳球分給弱側底角空檔，直接打亂湖人的輪替防守。在柯瑞強大牽制力的加持下，勇士的射手群獲得大量極佳的投籃視野，，為勇士注入源源不絕的反撲能量。勇士全場狂飆22顆三分球，命中率高達47.8%，並送出多達31次助攻，這種極致的球權流動與外線火力爆發，完全是建立在柯瑞優質的無球跑位與戰術牽制力之上。外界近年來總是不斷質疑勇士過度依賴老將、體系逐漸老化。勇士確實啃老、也早就啃出心得，柯瑞只用這一戰就證明——在這個由三分球主宰的時代，他依然是史上最強射手，沒有之一。