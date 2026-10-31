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在今（31）日登場的NBA盃西區A組賽事中，鳳凰城太陽隊作客挑戰丹佛金球隊，場上爆發嚴重肢體衝突。「太陽惡漢」狄龍（Dillon Brooks）在一次跳投時，右腿大幅向上揮踢，直接重擊金塊球星穆雷（Jamal Murray）的腹股溝及下體要害。主裁判在觀看重播後，將原本的普通犯規直接升級為「第二級惡意犯規」，將狄龍當場驅逐出場。這記出腳動作立刻在社群平台上引發熱烈討論，不少球迷看了傻眼，直稱這一幕簡直就是2016年勇士老將格林（Draymond Green）「踢中亞當斯（Steven Adams）下體」的復刻重演。當時狄龍在跳投時右腿順勢向上抬起，正好擊中了撲上前防守的穆雷腹部及下體部位，穆雷隨即痛苦倒地。裁判在經由影片回放確認細節後，認定該動作具危險性，當場將狄龍驅逐出場。此情此景讓不少美媒與球迷聯想到金州勇士隊前鋒格林（Draymond Green）過去的爭議行為。最著名的莫過於在2016年西區決賽第三戰，格林在製造犯規時同樣踢中雷霆隊中鋒亞當斯（Steven Adams）的胯下，當時格林也辯稱那是投籃延伸的自然動作。在遭到驅逐之前，狄龍本場狀況相當火熱，上場21分鐘就以12投9中的高效率表現砍下22分；金塊隊方面，遭踢中的穆雷完全未受影響，全場三分球9投7中爆砍39分，搭配布朗（Christian Braun）進帳31分，最終金塊以127：120擊敗太陽。身為NBA著名的「反派」，狄龍在賽後也談到了自己在場上場下的雙重人格。他坦言場上的強悍與挑釁只是自己在比賽時切換的一種角色，「在場下我絕對不是大家在球場上看到的那個樣子。」狄龍表示：「如果我在現實生活中也是那種個性，那我根本就是個混混了，根本不會有人想靠近我或跟我說話。私底下的我是個低調、照顧家庭且喜歡學習新事物的人。互嗆爆粗口只是我在場上需要激發鬥志時才會切換的開關。」從效力灰熊時期鎖定詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）等超級巨星進行壓迫防守，到轉戰太陽後成為陣中的防守核心，狄龍本季場均繳出14.7分、3.7籃板與3.3助攻。然而太陽隊開季至今陷入磨合陣痛期，目前4戰僅拿1勝，此役狄龍又因惡意犯規提前退場，無疑讓陷入苦戰的太陽雪上加霜。