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泰國打壓王室改革運動，再添判刑案例！曾穿著「哈利波特」服裝，公開批評王室權力的泰國人權律師南帕（Arnon Nampa），10月30日再遭曼谷刑事法院判處2年8個月徒刑，加上過去多起冒犯君主罪判決，累計刑期已高達38年，未來恐得在獄中長期度過。綜合泰媒報導，這次判決涉及2020年11月25日，一場在曼谷泰國匯商銀行（SCB）總部外，所舉行的示威集會，當時約有2000名民眾參與，要求時任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）下台、修改憲法、改革王室制度。法院認定，南帕等人的演說涉及冒犯王室，觸犯泰國刑法第112條（也稱「冒犯君主罪」、「對皇室不敬罪」，Lèse-majesté）。本案共有7名被告，法院判定包括南帕在內，5人罪名成立，原本各判處4年徒刑，但考量被告供詞對審理有部分幫助，減刑1/3，改判各2年8個月，且不予緩刑。南帕的辯護律師克里薩當（Krisadang Nutcharas）表示，這次判決讓南帕累計刑期達到38年，另有數起案件仍在審理中，多數同樣涉及冒犯君主罪。現年42歲的南帕，2020年泰國爆發大規模學生民主運動期間，曾穿著「哈利波特」服裝，在曼谷集會上發表演說，呼籲社會公開討論王室權力與財富，並批評泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），將王室龐大資產及部分軍隊單位的控制權收歸個人。當時，哈利波特主題集會的示威者，將泰國王室與當權者，比喻為小說中「那個不能說出名字的人」（佛地魔），打破泰國社會長期以來對王室議題「避而不談」的禁忌，也讓南帕成為改革運動的重要人物。然而，泰國刑法第112條規定，任何人誹謗、侮辱、威脅國王、王后、王儲或攝政王，可被判處3至15年徒刑。人權團體及法律改革倡議者長期批評，這項法律適用範圍過於寬泛，已成為壓制異議的工具。目前，南帕已被關押約3年，與伴侶、孩子長期分離，只能透過書信維繫親情。他過去曾在信中寫道：「說出真相並不困難，困難的是說出被禁止的真相。」原文連結：