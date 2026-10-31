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▲Isabella Rojas的牙齦見血，嚇壞來賓們。（圖／臉書@Ernesto Chavana）

墨西哥58歲知名主持人Ernesto Chavana，近日在綜藝節目《Es Show》錄影時疑似情緒不佳，突然抬腳踹飛攝影棚的無人機，整台直接砸中女模特兒Isabella Rojas的臉，導致她的嘴巴當場噴血，嚇壞現場來賓。離譜的是，Chavana事後疑似不認為自己有錯，還發文嘲諷：「竟然有人把臉湊到無人機的飛行路線上，真是遺憾…」明明無人機是他飛踢的，卻反過來怪罪傷者，一番言論引發網友怒火，雖然節目組後來公開他的道歉畫面，大批觀眾仍不領情。根據《Es Show》官方曝光的錄影畫面，當時攝影棚內聚集多名男女來賓，眾人原本好好站在舞台上，一架無人機則在現場飛行拍攝，沒想到Chavana突然衝到舞台中央，抬起右腳一記飛踢，直接把無人機踢向一旁的女模特兒Isabella Rojas臉上。由於事發突然，Isabella Rojas根本來不及閃躲，美臉直接被砸中，下秒嚇得立刻伸手摀住嘴巴，站在旁邊的女來賓更是驚訝到張大嘴巴，現場瞬間亂成一團。官方後續更曝光特寫畫面，Isabella Rojas的門牙附近出現血跡，她一邊用手指碰觸牙齒、一邊查看傷勢，表情相當不安，工作人員也趕緊上前關心，並陪同她暫時離開攝影棚。這起意外之所以引發更大爭議，除了Chavana突然飛踢無人機的危險舉動，還有他事後的態度，Chavana當天曾在個人Facebook發文寫下：「竟然有人把臉湊到無人機的飛行路線上，真是遺憾…」不僅沒有先關心傷者，反而疑似暗指Isabella Rojas自己站錯位置，讓不少網友看了相當傻眼。相關影片曝光後，留言區湧入批評聲浪，有人直言：「那個男人根本不應該繼續待在節目裡，明明是他踢了無人機，怎麼還能責怪那個女生？」、「他從頭到尾都在取笑那個女生。」更有觀眾擔心，無人機的螺旋槳若直接打中眼睛，後果恐怕不堪設想。眼看爭議越演越烈，《Es Show》官方IG陸續公開事發後畫面，其中一段Isabella Rojas重新回到攝影棚，與Chavana當面談論這起意外，節目組也表示，主持人將為自己的行為負起責任，隨後再發布影片，強調他已經向Isabella Rojas道歉。Chavana原本還曾在社群平台預告，將與Isabella Rojas共同拍攝影片，並於當地時間下午6點公開，準備完整交代無人機事件，不過該篇預告貼文後來已被刪除，至於他為何突然踢向無人機、是否真的因為生氣才做出危險舉動，目前仍沒有明確說法。《Es Show》是墨西哥蒙特雷製作的綜藝節目，內容包含喜劇短劇、舞蹈表演、遊戲及明星來賓互動，58歲的Ernesto Chavana則是節目的招牌主持人。