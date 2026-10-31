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地價稅11月1日開徵 11月底前完成繳納

▲2026年地價稅11月1日開徵，11月30日截止，同縣市土地採總歸戶方式合併開單，繳稅可使用超商、ATM、信用卡及電子支付等管道。（示意圖／記者徐銘穗攝）

郵局ATM單筆存款升至10萬元

▲中華郵政11月12日起放寬兩類ATM存款交易額度，單筆最高可存10萬元，鈔券仍限100張。（圖／記者葉政勳攝）

苗栗敬老愛心卡農會補助加碼 每月最高300點

11月起多項民生新制陸續實施，在金融方面從地價稅繳納、郵局ATM存款額度，到苗栗縣敬老愛心卡農會消費補助都有變動。其中，郵局ATM單筆存款上限將從6萬元提高至10萬元，地價稅則自11月1日開徵，收到繳款書應核對課稅資料並如期繳納，提醒民眾記得留意期限及適用條件。苗栗縣則同步加碼敬老愛心卡農會補助，每月上限增至300點，合作小舖增加至35家，持卡人可用於指定農特產品及生活用品消費。2026年地價稅將於11月1日開徵，繳納期限至11月30日止，課稅期間為今年1月1日至12月31日，並以8月31日土地登記簿所載的土地所有權人為納稅義務人。今年適逢重新規定地價，部分土地可能因公告地價調整而影響稅額。地價稅採「總歸戶制」，同一納稅義務人在同一直轄市或縣市持有的土地會合併計算，並開立一張繳款書。收到通知後，應確認土地筆數、標示、課稅明細及應繳金額，避免資料有誤。繳稅方式包含金融機構（不含郵局）、四大超商、ATM、晶片金融卡網路轉帳、存款帳戶轉帳、信用卡及電子支付帳戶等，逾期未繳將加徵滯納金，詳細資訊可至財政部稅務入口網查詢。中華郵政宣布，11月12日起調高ATM單筆存款上限，從原本6萬元提高至10萬元，增加約66.7%，單次存入鈔券仍以100張為限，可減少民眾分次存款的時間。不過，新額度並非所有交易都適用，僅限「郵局卡存入本張郵局卡帳號」及「他行卡存入本張銀行卡帳號」兩種情況。至於無卡存款，單筆及每日上限仍維持3萬元，操作前應先確認卡片與存入帳號是否符合條件。苗栗縣敬老愛心卡自11月1日起調高農會消費補助，每月可使用額度從100點增加至300點，但每周最多使用100點，合作農會小舖也由29家擴增至35家。符合資格的持卡民眾，可到縣內指定農會小舖使用點數購買農特產品及生活用品，限本人使用，且不得用於購買酒類商品。