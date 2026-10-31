中信兄弟啦啦隊PS女神短今集173公分身高，34E、25、35傲人三圍於一身，受封「中職啦啦隊小巨人」，近年憑著沒有偶包的真性情活躍各大綜藝節目，短今昨（30）日在粉專發文表示，迎來在球隊的第11個球季，決定舉辦感恩祭送出23件實戰球衣，回饋喜愛她的粉絲，消息一出讓大批球迷搶著報名抽獎。
走過11個球季舉辦感恩祭 短今送出23件實戰球衣給粉絲
短今表示，一轉眼，在PS女孩已經走過11個球季，謝謝每一位支持、陪伴她一路走來的人，因為有粉絲，這段旅程才更有意義，「為了紀念這個特別的時刻，我決定拿出對我來說極具意義的23件實戰球衣，舉辦一場專屬感恩祭」。
至於感恩祭的限定福利，短今說，就是送出與她背號數字相同數量的球衣，活動辦法必須追蹤她的官方IG帳號、標記兩位朋友和留下想告訴短今的話，抽獎截止日期為11月6日23點59分，「11年的感謝，化作23件球衣，送給最珍貴的你們！謝謝大家一路以來的支持，未來也請繼續多多指教！」
消息一曝光，留言區湧入許多球迷「暴動」大呼：「太寵粉了」、「我也要短今的球衣」、「兄弟齊心我愛短今」、「抽起來！」
似《大長今》李英愛得此藝名 短今愛上棒球報名啦啦隊
本名胡馨儀的短今，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入PS女孩，擔任過隊長一職，曾經與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，人氣越來越旺。
短今s ᴀ ᴍ ᴍ ɪ ᴇ IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
短今表示，一轉眼，在PS女孩已經走過11個球季，謝謝每一位支持、陪伴她一路走來的人，因為有粉絲，這段旅程才更有意義，「為了紀念這個特別的時刻，我決定拿出對我來說極具意義的23件實戰球衣，舉辦一場專屬感恩祭」。
至於感恩祭的限定福利，短今說，就是送出與她背號數字相同數量的球衣，活動辦法必須追蹤她的官方IG帳號、標記兩位朋友和留下想告訴短今的話，抽獎截止日期為11月6日23點59分，「11年的感謝，化作23件球衣，送給最珍貴的你們！謝謝大家一路以來的支持，未來也請繼續多多指教！」
消息一曝光，留言區湧入許多球迷「暴動」大呼：「太寵粉了」、「我也要短今的球衣」、「兄弟齊心我愛短今」、「抽起來！」
本名胡馨儀的短今，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入PS女孩，擔任過隊長一職，曾經與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，人氣越來越旺。