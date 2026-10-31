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2026台北市長電視辯論會今（31）日登場，民進黨候選人沈伯洋交叉詰問時詢問，東門市場附近一棵原定移植的茄苳樹，遭委外廠商誤砍，質疑市府的標準作業程序哪個環節出了問題？蔣萬安則反批沈伯洋持續散布不實言論，並提出市府植樹數據，並未回答SOP相關問題。不過結論時他補充，第一時間就對公園處長、廠商都嚴懲，這就是市府態度。蔣萬安結論時先解釋，沈伯洋一直提到公園處業務處的問題。這件事情，公園處一開始要求移植，但是廠商想把它移植，所以第一時間就對從公園處長到廠商都嚴懲，而且這就是市府的態度。沈伯洋在第一階段交叉詰問時追問，東門市場茄苳樹遭誤砍，蔣萬安能否告訴市民，建立SOP時究竟哪裡出了問題，才會導致樹木遭到誤砍？蔣萬安則說，「很遺憾哦，沈委員今天還在辯論會這個現場，持續對於很多不實的說法來持續地散布。」沈伯洋隨後澄清，他在記者會引用的是中研院研究數據，指出松山區樹冠減少，但並未說是市府砍樹，「我們還特別強調有可能是私人、有可能是工程」，反批蔣萬安剛才的說法都是不實訊息。更追問市府SOP究竟如何建立、如何遵守？如果沒有遵守，導致樹木誤砍，究竟是哪個環節出了問題？希望蔣萬安能向市民清楚說明。蔣萬安則說，沈伯洋一再影射北市府及公務員亂砍樹，卻絕口不提市府4年來種植42250棵樹，未來4年也規劃再種4萬棵。他強調，這些都是客觀具體的事實，對沈伯洋持續提出相關指控感到「非常、非常的遺憾」。