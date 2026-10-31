我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋邀二度交鋒 蔣萬安持開放態度：有邀請就協調

結論特別感謝柯文哲 蔣萬安：市政是一棒接一棒

2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，在辯論時，民進黨候選人沈伯洋表示，「請問蔣市長有沒有機會，我們再約下一次的辯論？若無法現在決定，晚點加LINE也可以」，會後台北市長蔣萬安對此表示，「我覺得沒有問題啊，都可以來溝通」；至於今天辯論替自己打幾分？蔣萬安說，「我想都交給所有的市民來打分數」。蔣萬安會後接受媒體聯訪，被問及是否滿意今天的辯論表現，給自己打幾分？蔣萬安回應，「都交給所有的市民來打分數」，沒體追問，對自己的表現滿意嗎？蔣萬安說，「我想很好，我想我們今天就是透過辯論會，把很多市政議題交換意見，而且也很公開坦然地來跟所有的市民朋友來做一個報告」。對於沈伯洋在辯論中邀約再辦一場，甚至提出互加LINE，蔣萬安表示，「我覺得沒有問題啊，都可以來溝通」。至於雙方是否已交換LINE，以及中場休息時聊了什麼？蔣萬安透露，休息期間雙方互相關心身體狀況，也感謝沈伯洋的關心，彼此給予加油打氣。至於是否確定舉辦第二場辯論，蔣萬安表示，將靜待相關媒體主辦單位邀約，再進行後續協調。他強調，自己對下一場辯論抱持開放態度，「如果有邀請，我們就會來協調」。值得注意的是，蔣萬安在辯論最後結論階段，特別提及前台北市長柯文哲。對此，蔣萬安解釋，自己在許多場合都強調「市政是一棒接一棒」，台北市的發展建立在歷任市長打下的基礎上，當然也包括柯文哲。正因為過去歷任市長奠定基礎，讓他接棒後能迅速推動各項政策，包括大巨蛋、北士科及社會住宅興建等，也才能持續推出好孕專車、幸福住宅等措施，因此要感謝過去不同黨派的歷任市長。另外，針對沈伯洋在辯論結束前批評，蔣萬安整場都在強調「蔣萬安沒有錯」，蔣萬安回應，大家可以回顧整場辯論過程，「我們都很坦然面對各項的問題，也如實地跟所有的市民來做報告」。