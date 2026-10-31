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蔣萬安為何「媒體提問可看稿唸」？內幕曝光

「為什麼蔣萬安很像知道題目一樣？媒體提問怎麼可以看稿唸啊？」

但是不只有蔣萬安知道題目，沈伯洋也知道題目。

但其實兩人的待遇完全相同。

▲蔣萬安、沈伯洋二人今（31）日中午舉行台北市長首次辯論會，雙方砲火猛烈，也提出自己的政見和理念。（圖／記者朱永強攝）

沒有偏袒蔣萬安！羅智強出面證實：事前就給題目了

媒體提問是「事前就給的」，這絕對是可以100%事前準備。

所謂政見發表會更接近於自己參政理念、政見的表達，而辯論會定位則著重在競爭對手的理念、政見的「比對」。

沈伯洋在辯論會中邀請蔣萬安市長加LINE、研議下一場辯論會，蔣萬安市長事後也回應：「沒有問題。」

▲台北市長蔣萬安回應沈伯洋加LINE再辯論的要求表示：「沒有問題。」讓人期待最後投票倒數前，兩人有機會再次辯論。（圖／記者朱永強攝 2026.10.31）

台北市長首場電視辯論會今（31）日中午登場，台北市長蔣萬安跟沈伯洋雙方激烈辯駁，其中就有眼尖觀眾發現，在第三階段媒體提問時，為何蔣萬安好像提前知道題目一樣，一直看著講稿回答問題，在社群掀起廣大討論。然而據悉，辯論會媒體提問環節，其實雙方辯論人都會提前知道問題是什麼，不是只有蔣萬安有特權，沈伯洋也有同樣的待遇，蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強也發文證實此事。台北市長辯論會進入第三階段「媒體提問」，不論是TVBS還是三立的資深媒體人提問時，就有觀眾發現，蔣萬安總是會一直低頭看稿跟著念資料內容，在社群上引爆討論表示：然而蔣萬安真的事前就知道題目嗎？答案是對的，據悉，在辯論會上，雙方陣營都已經提前知道媒體提問的題目或大方向，只是蔣萬安有準備更多自己在任期的資料看著念，才引起選民的誤會，對於網友認為「主辦單位偏袒蔣萬安」的相關討論，蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強也發文證實闢謠，許多人也好奇「政見發表會」跟「辯論會」是有哪裡不同？根據研究政治傳播與投票行為的關聯中，學者林正士、周軒逸在選舉研究期刊指出，在政治效果上，電視辯論可以提高選民的議題性選舉知識，且觀看者比未觀看者，有較高的比率會改變投票的支持意向，且常具有左右「未決定選民」的影響力。看完這次台北市長首場辯論會，大家給兩位候選人打幾分呢？投票進入最後倒數28天，還能不能看到兩人再次交鋒，選民就等著看囉！