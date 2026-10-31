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秋季賞花不必再為塞車與找停車位傷腦筋。「2026台中國際花毯節」即日起至11月22日於新社區浪漫登場，台中市交通局自11月2日起至12月2日推出「台中Go」限定優惠活動，祭出時數型暢遊套票5折、指定飯店住房送票、消費折扣及好禮抽獎等多重好康，呼籲民眾多加利用大眾運輸，輕鬆暢遊新社山城花海。交通局長葉昭甫表示，民眾只要加入「台中Go」會員並綁定市民限定乘車碼，或購買任一款暢遊型套票，即可取得活動抽獎資格。該套票採手機QR Code感應搭乘，於APP啟用後，在時限內可不限次數搭乘適用之市區公車及台中捷運；活動期間更搭配「旅遊存摺回饋計畫」，點數入帳後可兌換多樣好禮，兼顧便利與實惠。交通局說，本次活動亮點包含「限量五折套票」，前150名於購票頁面輸入折扣代碼「THOLIDAY」，購買24HR、48HR或72HR暢遊型套票即享半價優待。此外，前100名於「台中豐邑 Moxy 酒店」官網預訂指定專案之旅客，可獲贈「24HR暢遊型套票」一張。除乘車優惠外，旅客至合作特約商店消費時出示乘車碼或套票畫面，即可享專屬折扣。交通局提醒，花毯節展期預計吸引大批人潮，建議民眾善用捷運、市區公車及接駁車路線，配合數位套票規劃低碳一日或多日遊程。