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2026台北市長電視辯論會今（31）日登場，台北市長蔣萬安結論時稱這是場「空想與口號」、「行動與魄力」、「包裝與本質」、「雙重標準和表裡不一」之間的選擇，更說沈伯洋這樣反覆、搖擺與雙標，當台北市長，台北會漂流到哪？更說日前有民眾說「看到你被欺負，我們都忍耐很久」，他想藉今天回應關心的朋友，「沒關係，真的沒關係。因為相對於個人的委屈，我更在乎的是能為台北做什麼」。蔣萬安結論時說，這是一次空想與口號以及行動與魄力之間的選擇，當大家想到沈伯洋，很多人會想到洋流，但是隱藏在背後的沈伯洋，他的主張常常天馬行空，而且很多華麗的詞藻。所以就連柯文哲市長都不知道沈委員提出的是市民大道縫合到底在說什麼。但是當想到蔣萬安的時候，行政院長卓榮泰都會說輝達、鮮奶、大巨蛋。這就是他一步一腳印、扎扎實實的政績。蔣萬安說，這也是一次包裝與本質之間的選擇。沈委員身邊有府院黨包裝、宣傳，一夕之間好像成了一個全新的人。他沒有這樣的資源，也沒有這樣的能耐，但是始終相信：包裝可以改變一個人的形象，但沒辦法改變一個人的內在。蔣萬安更說，這更是一場雙重標準以及表裡不一之間的選擇。他一直相信領導者的誠信和一致非常重要。他不會在別人舉辦雙城論壇的時候說雙城論壇是統戰滲透破口，而現在卻說，「哦，我願意保留既有交流框架」，不會過去說要把毒品視為藥品，現在卻說我沒有支持毒品合法化。不會過去說比較支持廢死這一套，現在卻說死刑仍然有存在必要。蔣萬安續道，他也不會過去明明積極推動大罷免，甚至當出征文化非常盛行的時候，連一句譴責都沒有，現在輕描淡寫、雲淡風輕地說：「哦，我沒有發起，我只是贊成。」不會過去說大陸配偶取得台灣居留，他們的言論自由與一般民眾不同，現在哦卻說：「哦，我不是那個意思」沈伯洋這樣的反覆、搖擺與雙標，不知道如果真的當了台北市長，那台北市會漂流到哪裡？蔣萬安更說，前幾天在夜市碰到一位民眾，非常焦急地跑來說：「看到你被欺負，我們都忍耐很久」當時因為人很多，沒辦法好好地回答他，但是他想藉由今天這個機會好好對所有關心他的朋友說，「沒關係，真的沒關係。因為相對於個人的委屈，我更在乎的是能為台北做什麼」。所以，謝謝你們願意為他站出來，也謝謝你們願意為台北站出來。11 月 28 號請你們出門投票，支持蔣萬安，共創下一個精彩的未來。