球迷也笑說，「唐西奇就像個孩子」、「他像是在跟孩子打籃球」、「這球比晃倒還猛阿...」

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柯瑞招牌變向接後仰跳投 只有他做得出來

金州勇士今（31）日克服最大25分差落後，靠全隊22顆外線火力發威，終場112：95擊敗老對手洛杉磯湖人，當家射手柯瑞（Stephen Curry）單場貢獻31分之外，第4節剩下6分59秒時，柯瑞單場第二度戲耍唐西奇（Luka Doncic），最終後仰投進再飆進一顆三分球，技術含量不輸網上瘋傳的晃倒唐西奇畫面，柯瑞全場23投11中、三分球14投8中，轟下全場最高31分、4籃板與6助攻，正負值高達+19，率隊實現25分落後大逆轉，賽後第三節晃倒唐西奇畫面，在網路上瘋傳，但第四節一次重要三分、更是點燃全場氣勢。末節剩下7分鐘，勇士98：84領先，柯瑞在右側45度角接球，決定再次單挑唐西奇，他先假裝投籃後向右側推進、隨後左晃後大幅度運球到右側，再用第2次背後運球隨後快速收球出手，球在空中劃出一道完美弧線，最後應聲破網，勇士拉開本場最大差距17分。柯瑞這球進球難度除了2次大幅度變向外，更重要的是唐西奇這次成功緊盯，最後還成功撲防柯瑞投籃時機，無奈這位歷史最強射手用極高難度的後仰三分，告訴唐西奇，「我還是當今最強射手！」