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沈伯洋批蔣萬安持續貼標籤：最可惜是問A答B

沈伯洋想交換LINE 蔣萬安：有很多共同朋友

吳思瑤嗆蔣萬安低頭念稿：辯論變朗讀大會

吳思瑤喊加羅智強LINE：第N場辯論隨時可以談

2026台北市長首場電視辯論會今（31）日登場，爭取連任的台北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋針對都更、交通、AI產業及食安等議題展開攻防。辯論結束後，沈伯洋受訪表示，最可惜的是蔣萬安仍不斷貼負面標籤，對於自己提出的事實性問題，也持續「問A答B」，沒有真正回答問題。競選總幹事吳思瑤則批評，蔣萬安整場頻頻低頭看稿，辯論會彷彿變成「朗讀大會」，更向蔣萬安競選總幹事羅智強喊話，願意加LINE討論後續第2場、第3場，甚至更多場辯論會。沈伯洋會後受訪被問到對自己表現的評價時表示，還是交給市民決定。不過，談到整場辯論，他認為比較可惜的是「還是一直貼負面標籤」，強調自己不希望進入負面選戰，也不可能針對每一個負面標籤逐一回應，因為「超花時間的」。他表示，辯論應該以討論政策為重，因此不回應那些標籤。對於外界認為蔣萬安今日攻勢猛烈，沈伯洋表示，「我倒是不覺得他今天有什麼不一樣」，並批評蔣萬安「一致地不出席會議，然後一致地繼續對我們做一些負面的標籤」，認為這與過去的負面標籤並沒有不同。沈伯洋進一步指出，他在辯論中提出一些敘述性問題，包括雙重標準，以及蔣萬安如果回過頭來，認為自己應該在哪些地方改進？但對方始終沒有回答。他直言，最可惜的還是「問A答B」這件事。沈伯洋也認為，蔣萬安前幾天接受王偉忠專訪時，曾說要擋下負面攻擊，「結果沒想到隔天全部負面的攻擊是他自己本人做」。沈伯洋也透露，辯論中場及結束後，他都有主動找蔣萬安聊天，「我這個人就是話多」。他表示，主要是關心蔣萬安的身體狀況，因為發現對方的聲音跟前一天還是不太一樣，因此詢問恢復情形，也向蔣萬安表示，接下來還有1個月，大家一起努力。此外，沈伯洋透露，他也詢問蔣萬安有沒有機會交換LINE？但蔣萬安僅回應「我們都有很多共同朋友」。沈伯洋認為，這就是雙方彼此勉勵、加油打氣，「讓大家看到選舉的正面，我覺得那還是比較好的」。吳思瑤則表示，今天在現場最感到可惜的，就是蔣萬安一直替對手貼上「不了解市政」的標籤。她反批，但今天整場辯論會好像變成了「朗讀大會」，蔣萬安從頭到尾不斷低頭看稿、念稿，如果連自己的市政都要看稿、背稿才能講清楚，「到底誰不了解市政？」至於是否舉辦第2場辯論？吳思瑤表示，團隊一直期待有下一場、甚至「N場」辯論會，因為一場辯論時間有限，無法讓市民充分理解2位候選人的市政願景。對於羅智強發文提到，某一方輸了才要求下一場辯論，吳思瑤認為這樣的說法「不是很好的一個講法」，強調辯論並非誰輸誰贏，而是讓市民看到完整的市政願景。吳思瑤更直接向羅智強喊話，「羅智強，我也跟你加LINE好了」，表示兩人在立法院經常見面，也可以加好友聯絡，討論下一場什麼時候舉行、後續還能辦幾場，隨時都可以談，「既然沈伯洋加不到蔣萬安的話，那我來跟羅智強加個LINE聯絡好了！」今天這場辯論由TVBS與三立電視聯合主辦，歷時約2小時，包含開場申論、交叉詰問、媒體提問及終場結論。雙方先前為辯論時間及場次多次協商，最終敲定10月31日舉行首場辯論。