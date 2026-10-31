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▲席曼寧當年是演藝圈少見的混血女演員，美貌讓人印象深刻。（圖／翻攝自席曼寧臉書）

經典台劇近日掀起「文藝復興」，1997年播出的《我永遠愛你》也重新受到關注。除了男主角林煒憑年輕時的帥氣外型被封為「上古許光漢」，飾演蘇芳琪的席曼寧同樣成為話題。她在劇中與林煒有多場熱吻及激情戲，深邃五官、濃眉大眼搭配高挺鼻梁，讓網友驚呼美得像洋娃娃，更封她為「上古許瑋甯」。事實上席曼寧的爸爸、媽媽都是台灣人，家族則被指擁有荷蘭血統，但她完全不會說荷蘭語。《我永遠愛你》由林煒、席曼寧及崔佩儀主演，劇情圍繞富家子季平與蘇芳琪的虐戀展開。席曼寧飾演的蘇芳琪與林煒飾演的季平深愛彼此，卻因家庭背景及疾病遭遇重重阻礙，兩人在劇中不僅有大量感情戲，更有不少尺度大膽的親密橋段。相關片段近期在社群平台流傳，席曼寧親熱林煒的畫面引起熱烈討論。她既有東方女性的古典氣質，也帶著混血般的立體輪廓，與林煒同框時宛如一對從漫畫走出來的男女主角。許多年輕觀眾第一次看到她，紛紛驚呼「以前的女明星也太美」、「完全是上古許瑋甯」、「兩人的臉放到現在還是頂級」。席曼寧雖然擁有一張極具辨識度的混血臉，但她是不折不扣的台灣人，爸爸、媽媽也都是台灣人，僅家族被指帶有荷蘭祖先血統。她從小在台灣長大，也不會說荷蘭語，深邃輪廓卻讓她出道後迅速從眾多女星中脫穎而出。席曼寧的美並非只有洋派艷麗，她既能詮釋柔弱苦情女子，也能演出個性強勢、充滿心機的角色。加上細膩且具有爆發力的哭戲，讓她在90年代成為電視圈炙手可熱的女主角，甚至有「九點半天后」之稱。席曼寧本名李禎儀，在1990年代演出多部經典作品，包括花系列《琉璃花》、《仙人掌花》、《香水百合花》、《七夕花》、《太陽花》及《奈何花》等，愛恨交織、豪門恩怨及虐戀情節，讓她成為當年觀眾最熟悉的苦情女神之一。除了「花系列」作品，她也演出《火鶴》、《碧海明月心》、《危險關係》、《我心屬於你》及《我永遠愛你》等戲，後來更陸續參與《愛》、《真情滿天下》、《不良笑花》、《犀利人妻》及《親愛的，我愛上別人了》。如今《我永遠愛你》相隔近30年再度爆紅，也讓席曼寧年輕時的盛世美貌重新被新一代觀眾看見。