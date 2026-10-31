2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋針對都市更新、市民大道「南北縫合」等議題交鋒。沈伯洋在都更議題上強調「都更是需要陪伴的」，隨後談及市民大道縫合時，又以SOGO與微風廣場之間的人流為例，解釋空間與心理隔閡。不過，這兩段發言引來民眾黨團主任陳智菡接連在臉書發文質疑，直呼「我的天！」並反問，「兩個百貨也要縫合？」
沈伯洋喊「都更需要陪伴」 陳智菡發文質疑
辯論過程中，蔣萬安詢問沈伯洋，台北市有許多住宅長年無法完成都市更新，是否知道其中原因？沈伯洋回應，台北市屋齡30年以上的住宅占了七成，都更案件數量原本就會比其他縣市多，但不能只看漂亮的數據，更應檢視都更案件從申請、核定到實際動工及完工的情況。
沈伯洋指出，都更卡關可能涉及產權問題、審議時間過長、建商因成本變動無法繼續施工，以及市府執行能力等因素。他質疑，蔣萬安提出的「7599」等政策，目前尚未有案件動工，若只降低申請門檻，卻無法協助案件順利完成，恐讓等待都更的民眾更加焦慮。
沈伯洋強調，「都更是需要陪伴的」，不能只把入口開得很寬，出口卻很窄。他也以醫院急診為例，認為若急診壅塞，卻只強調增加掛號人數，並無法真正解決問題。未來將把整宅基金再提高20%，並增加相關人力，透過公部門介入協助處理都更過程中的困難，讓停滯的案件更容易推動。
對此，讓陳智菡忍不住在臉書發文，「蔣萬安問都更困難的原因？沈伯洋回：『都更最重要的是陪伴』」，網友也在下方留言，「背錯答案了，講到長照相關的」、「難道是我們對陪伴的定義 有什麼誤解嗎？」、「答得非常好，我不禁笑了」。
市民大道「南北縫合」再交鋒 沈伯洋舉SOGO、微風為例
除了都更議題，雙方也針對市民大道「南北縫合」展開攻防。蔣萬安質疑，沈伯洋對產業廊帶與市民大道縫合的說法標準不一。他指出，市民大道是在鐵路地下化後打造的道路，沈伯洋卻認為它切割台北南北兩側，反問「難道新生高架、建國高架切割東西嗎？」並批評沈伯洋對台北的歷史與相關情況不夠熟悉。
沈伯洋則回應，感謝蔣萬安讓他有機會解釋「縫合」的概念，並以SOGO與微風廣場為例，指出民眾若要跨越市民大道，可能存在空間及心理上的隔閡，「不是因為你有這個路口，你就一定會走過去」。
陳智菡再嗆「我的天！」 質疑兩百貨未遭市民大道隔開
不過，沈伯洋以SOGO及微風廣場說明市民大道縫合的發言，再度引發陳智菡質疑。陳智菡在臉書直呼「我的天！」指出，忠孝、復興SOGO位於忠孝東路，微風廣場則位於復興南路，兩者並未遭市民大道隔開，反問「兩個百貨也要縫合？」。
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辯論過程中，蔣萬安詢問沈伯洋，台北市有許多住宅長年無法完成都市更新，是否知道其中原因？沈伯洋回應，台北市屋齡30年以上的住宅占了七成，都更案件數量原本就會比其他縣市多，但不能只看漂亮的數據，更應檢視都更案件從申請、核定到實際動工及完工的情況。
沈伯洋指出，都更卡關可能涉及產權問題、審議時間過長、建商因成本變動無法繼續施工，以及市府執行能力等因素。他質疑，蔣萬安提出的「7599」等政策，目前尚未有案件動工，若只降低申請門檻，卻無法協助案件順利完成，恐讓等待都更的民眾更加焦慮。
沈伯洋強調，「都更是需要陪伴的」，不能只把入口開得很寬，出口卻很窄。他也以醫院急診為例，認為若急診壅塞，卻只強調增加掛號人數，並無法真正解決問題。未來將把整宅基金再提高20%，並增加相關人力，透過公部門介入協助處理都更過程中的困難，讓停滯的案件更容易推動。
對此，讓陳智菡忍不住在臉書發文，「蔣萬安問都更困難的原因？沈伯洋回：『都更最重要的是陪伴』」，網友也在下方留言，「背錯答案了，講到長照相關的」、「難道是我們對陪伴的定義 有什麼誤解嗎？」、「答得非常好，我不禁笑了」。
市民大道「南北縫合」再交鋒 沈伯洋舉SOGO、微風為例
除了都更議題，雙方也針對市民大道「南北縫合」展開攻防。蔣萬安質疑，沈伯洋對產業廊帶與市民大道縫合的說法標準不一。他指出，市民大道是在鐵路地下化後打造的道路，沈伯洋卻認為它切割台北南北兩側，反問「難道新生高架、建國高架切割東西嗎？」並批評沈伯洋對台北的歷史與相關情況不夠熟悉。
沈伯洋則回應，感謝蔣萬安讓他有機會解釋「縫合」的概念，並以SOGO與微風廣場為例，指出民眾若要跨越市民大道，可能存在空間及心理上的隔閡，「不是因為你有這個路口，你就一定會走過去」。
陳智菡再嗆「我的天！」 質疑兩百貨未遭市民大道隔開
不過，沈伯洋以SOGO及微風廣場說明市民大道縫合的發言，再度引發陳智菡質疑。陳智菡在臉書直呼「我的天！」指出，忠孝、復興SOGO位於忠孝東路，微風廣場則位於復興南路，兩者並未遭市民大道隔開，反問「兩個百貨也要縫合？」。
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