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2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，現任市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒，雙方在交叉詰問階段你來我往，沒想到沈伯洋最後突然邀請蔣萬安「再約一次辯論」，甚至提議「等一下晚點加LINE也可以」，讓原本嚴肅的辯論會瞬間多了幾分喜感，連負責主持的TVBS主播黃星樺都忍不住笑出來，努力憋笑的反應全被鏡頭拍下，網友看完直呼：「兩位主持人內心已笑瘋！」沈伯洋在交叉詰問時，接連質疑蔣萬安提出的松山機場遷建計畫缺乏具體配套，包括離島居民醫療後送如何安排、桃園機場第三跑道能否承接原有航班，以及未來AI園區開發時程是否趕得上全球競爭。他也追問市府是否曾充分討論相關政策，蔣萬安則強調，台北市政府早在2023年就已向行政院表達遷建立場，未來會在確保離島居民醫療權益不受影響的前提下推動，並透過AI園區創造經濟效益，讓市民共享開發紅利。不過，沈伯洋對蔣萬安的回答並不滿意，隨後又針對AI園區預估創造12兆元產值的計算方式提出質疑，認為市府混淆營業額與產值，接著話鋒一轉表示：「所以我知道可能得不到我要的回答，所以我只想在最後問一下，既然那麼多問題沒有回答，我想請問蔣市長，有沒有機會我們再約下一次的辯論？」原本以為問題到此結束，他卻又補上一句：「如果現在沒有辦法決定，等一下晚點加LINE也可以。」突然從政策攻防變成交換聯絡方式。沒想到這句「加LINE」意外成了全場笑點，主持人黃星樺聽完忍不住露笑漏氣，另一名主持人李文儀也被網友發現似乎在忍笑，這段畫面隨後被剪輯分享到Threads，原PO笑說：「這段太好笑了，我不得不剪出來，不能只有我看阿！」還特別提醒大家注意主持人的表情，貼文吸引超過2萬人按讚。留言區也跟著歪樓，有人笑說：「原來不是只有我發現，兩位應該憋得很辛苦」、「超好笑真的憋不住，以後辯論不要12點，吃午餐真的很痛苦」、「主持人有偷笑，我都聽到了」，還有人支持兩人交換聯絡方式：「我支持蔣萬安快加PUMA的LINE。」不過，也有網友吐槽：「可能跟秦姐一樣，已讀不回」、「他根本沒有讀。」