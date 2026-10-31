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▲第四屆「BON PAIN麵包祭」集結許多海外知名麵包品牌。（圖／取自BON PAIN麵包祭臉書）

▲第四屆「BON PAIN麵包祭」品牌與地圖一覽（圖／取自BON PAIN麵包祭臉書）

有趣市集響應白晝之夜 推出「有趣萬聖節｜搗蛋馬戲團」市集

▲「怎麼可以吃狗狗」推出的白晝熱狗堡（圖／有趣市集提供）

▲「覓‘s 咖啡小酒館 miss coffee bar」推出萬聖節限定特調（圖／有趣市集提供）

由苗林行主辦、被譽為台灣規模最大且具指標性的麵包盛事，第四屆「BON PAIN麵包祭」宣告，於今（31）日至11月1日在台北國父紀念館中山文化園區登場，連續兩日、免費入場。今年以《SOURDOUGH LIFE酸種生活》為題，集結海內外98個品牌，其中包括52個麵包品牌，另有咖啡、甜點等。至於「有趣市集」今年也以馬戲團為靈感，同樣於今（31）日至11月1日限時兩天，集結逾60家特色品牌齊聚圓山花博花海廣場，並成為「白晝之夜」響應合作單位，首度延長營業時間至凌晨 2 點。第四屆「BON PAIN麵包祭」集結許多海外知名麵包品牌，包括來自福岡的人氣名店Pain Stock、新加坡深受麵包迷喜愛的KAMOME BAKERY，以及香港備受矚目的享樂烘焙。台灣職人部分則囊括Celebread、多邦Du Pain、Ken bakery、KANG Artisan Bakery、全統西點麵包、穀嶼、拾穗、吉可頌丹麥專門店、麥嵐綺麵包、BREAD,ESPRESSO &、彼得潘烘焙坊、Bellopane貝洛邦、100種生活、野上麵包、麵包林里Boulangerie Pangolin等。另也有咖啡、甜點與餐廳品牌，像是來自東京的話題咖啡名店SWELL COFFEE ROASTERS、LIWEI OFFICIAL，以及台灣的Oasis coffee roasters、noon、鬧蟬咖啡、達文西咖啡、Single origin espresso&roast等。餐飲與甜點品牌則有高雄人氣餐廳GIEN JIA挑食攜手莎士比亞烘焙坊推出限定攤位。：2026年10月31日（六）– 11月1日（日）：10:00 – 17:00：國父紀念館中山文化園區（映池東側及林蔭草地）：捷運國父紀念館站 3 號出口（步行約 8 分鐘，主入口位於逸仙路上）另外，「有趣市集」今年也以馬戲團為靈感，推出「有趣萬聖節｜搗蛋馬戲團」市集，同樣於今（31）日至11月1日限時兩天，集結逾 60 家特色品牌齊聚圓山花博花海廣場，融合萬聖節變裝、特色美食與藝術表演，將現場化身為全城最迷幻搞怪的馬戲團樂園。並成為「白晝之夜」響應合作單位，首度延長營業時間至凌晨 2 點。為響應白晝之夜跨夜盛會，多家風格品牌推出限定餐點與創意特調，從特色熱狗堡、手作甜點到風味茶酒，打造專屬夜間的味覺驚喜。像是「Monkey Shoulder 三隻猴子威士忌」這次特別攜手 11 位 WUBC 比賽高手進駐，而參與酒吧陣容堅強，集結全台各地特色酒吧，包含來自台中的「Goût Bar 好吧」、「AN Bistro & Bar」、「MUSOU 吾雙」；桃園「Old Vibe Bistro & Bar 老舊氛圍餐酒館」；台南指標餐酒「The Han-Jia Pairing Dinner 酣呷餐酒」；高雄風格酒吧「講古吧 Kóng-Kóo」；以及台北人氣酒吧「Tei by O'bond」、「Book ing bar 東區店」、「童裏心柑仔店 ÖMAR」、「Delulu Bar & Bistro」等。另外還規劃了精彩的馬戲團表演，於11月1日（日）邀請街頭表演達人輪流登台，從驚險刺激的特技爬竿、精彩絕倫的獨輪車與雜耍，到充滿懷舊氛圍的手搖管風琴音樂會，攜手打造宛如置身馬戲團、熱鬧又奇幻的沉浸式體驗。：10月31日14:00 - 02:00，11月1日14:00 - 20:00：圓山花博 花海廣場