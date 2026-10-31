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第24屆同志大遊行今（31）日登場，總統賴清德透過社群平台發文，雖然未點名主持人蔡康永，卻稱其訪談讓他印象深刻，他很感謝這份挺身而出的勇敢，「一個真正自由的社會，不僅要讓人有說話的權利，更要願意聽見這些焦慮和心聲」。蔡康永日前出席台北市長候選人沈伯洋競總成立，被部分網友批評，近日他接受王偉忠的專訪直言，10月3日台北市警察搜索西門町同志酒吧的執法爭議，是促使他參與政治活動的原因之一；他也提到，他是同性戀，在整個長大過程中沒有對惡意感到陌生過，「我們是這樣長大的。這種人你說他不管政治不太可能，他可以假裝不想管政治，可是他是活在一個非常政治的環境裡面的」。賴清德今透過社群媒體發文說，這幾天，一段訪談讓他印象深刻，有人談起同志在成長過程中面對的惡意，也坦言，看到近期發生的執法爭議，擔心好不容易建立的理解與尊重，會不會因此退回從前；如果不站出來在乎這些事，下一代的年輕人該怎麼辦？他很感謝這份挺身而出的勇敢，「一個真正自由的社會，不僅要讓人有說話的權利，更要願意聽見這些焦慮和心聲。而這正是今天第24屆台灣同志遊行的主題『聲做伙聽，路做伙行』」。賴清德說，今天來自世界各地的朋友，帶著不同的生命故事齊聚台北街頭，自由地表達自己，也欣賞彼此獨特的姿態，他要向每一位參與遊行的朋友，表達最誠摯的支持與祝福。賴清德提到，7年前，台灣成為亞洲第一個讓同性婚姻合法化的國家，這是許多人多年努力的成果，讓相愛的人有權利成家，「平權不能走回頭路，要讓每個人真正安心生活，還需要我們在日常裡繼續努力」，對一些人來說，向家人說出自己的身分、和伴侶牽手走在街上，或在職場安心做自己，至今仍需要勇氣，「我們要聽見這些經驗，讓尊重成為每個人都能感受到的日常」。身為總統，賴清德認為，國家有責任保障每一個人的尊嚴，無論性別、性傾向或性別認同，每個人都應該有平等生活的機會、追求幸福的自由，這份尊重，也必須體現在公權力的每一次行使中，依法行事、尊重隱私，平等對待每一個人，不讓任何人因為身分而感到恐懼或被針對。賴清德表示，世界看見台灣的彩虹，也看見台灣人民如何運用民主自由，讓不同的聲音在街頭相遇，「我們珍惜這份自由，也會認真對待每一個提醒我們『還能做得更好』的聲音」。賴清德提到，謝謝一路以來推動平權的朋友，也謝謝願意發聲、願意傾聽、願意同行的每一個人，「祝福今天的遊行平安順利，讓我們聲做伙聽，路做伙行，繼續讓台灣成為每個人都能自在生活的家」。