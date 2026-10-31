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金州勇士隊今日在主場克服25分落後，以112：95上演史詩級逆轉擊潰洛杉磯湖人隊。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在比賽中後撤步晃倒湖人王牌唐西奇（Luka Doncic），第四節更頻頻「點名單打」唐西奇的舉動引起熱議。賽後被問到是否特意為首節遭唐西奇狂轟濫炸、最終領到6犯離場的菜鳥小將倫德伯格（Yaxel Lendeborg）出頭討回公道時，柯瑞霸氣且暖心地回應：「這當然是其中一部分原因，身為隊友你當然必須力挺自己的兄弟！」回顧本場比賽開局，傷癒復出的唐西奇首節手感滾燙，對位強攻勇士年輕後衛倫德伯格，單節狂飆21分，更一度向勇士替補席比出「噓」手勢挑釁。倫德博格全場苦戰24分鐘，僅得6分、1籃板，發生5次失誤且正負值為全隊最慘的-20，最終在第四節吞下6次犯規提前畢業。然而在小將陷入苦戰之際，老大哥柯瑞挺身而出。第三節柯瑞以一記極度華麗的後撤步跳投將唐西奇完全晃倒在地並射進三分球，末節更是不斷透過掩護「點名單打」唐西奇，用一記記致命投射摧毀湖人防線，全場僅出戰30分鐘便以23投11中（三分球14中8）狂砍31分、4籃板與6助攻，率隊打出一波97：55的瘋狂反撲完成大逆轉。賽後受訪時，媒體直接詢問柯瑞今晚是否帶著「為小老弟倫德伯格出頭」的意圖針對唐西奇展開對位。柯瑞毫不避諱地坦言：「當然，這是其中的一部分原因。你當然得力挺自己的兄弟！但同時，考慮到他在球隊中的定位與角色，我們最核心的目標始終是把比賽贏下來。」談到這記三分球，柯瑞笑著表示：「我就是純粹熱愛這項運動。在那個當下，你只想盡情享受比賽的樂趣。尤其是到了我職業生涯的這個階段，還能迎來這樣的經典時刻，所以我格外珍惜自己還能維持這種高水準競爭力，希望這份樂趣能一直延續到我退休為止。」柯瑞的挺身而出讓勇士休息室軍心大振。隊友梅爾頓（De'Anthony Melton）談到晃倒瞬間時驚嘆：「下一秒我回頭一看，那傢伙已經躺在地上了！我甚至不知道發生了什麼，肯定要回去重新看一下錄像重播。」獲得老大哥強勢力挺的倫德伯格，賽後更是崇拜地說：「兄弟們今天全都在力挺我。柯瑞的表現簡直離譜，他投的那些球竟然都能進，替補席上大家都在喊他『變態』！他根本不知道什麼叫累，我高興大哥搞定了這一切，那球晃倒在我心中絕對排得上生涯前兩名！」相較於勇士的沸騰士氣，首節轟下21分、全場空砍37分7籃板5助攻的唐西奇，賽後則扛起全部責任：「我是輸球的第一責任人，我必須打得更好。贏球一起贏，輸球一起扛。」