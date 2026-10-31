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▲高雄市第八選區（前金、新興、苓雅）市議員候選人、登記第2號的黃裕庭競選總部成立，柯志恩也到場親授戰旗。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.30）

▲高雄市第八選區（前金、新興、苓雅）市議員候選人、登記第2號的黃裕庭，於今（31）日舉行競選總部成立大會，前副總統吳敦義夫人蔡令怡特別到場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.30）

▲高雄市第八選區（前金、新興、苓雅）市議員候選人、登記第2號的黃裕庭，於今（31）日舉行競選總部成立大會，現場人氣沸騰。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.30）

國民黨提名高雄市第八選區（前金、新興、苓雅）市議員候選人、登記第2號的黃裕庭，於今（31）日舉行競選總部成立大會，前副總統吳敦義夫人蔡令怡特別由台北南下，為黃裕庭披上競選彩帶，柯志恩也到場親授戰旗。活動現場聚集眾羽嘉賓，包括前立委李復興、林壽山、前監委葉耀鵬、前議長莊啟旺，以及市議員黃香菽、陳美雅、蔡金晏、議員參選人陳若翠等人皆親自到場相挺。當市長候選人柯志恩與黃裕庭一同在大進場時，立刻受到現場熱情民眾的夾道歡迎，現場人氣沸騰、歡呼聲不斷。市長候選人柯志恩致詞時極力推薦黃裕庭，稱讚他是勤走基層的「鄰家大男孩」，不僅親切且懂基層。柯志恩表示，黃裕庭具備居服員證照與企業經營經驗，且勤走基層、跑遍170位里長，對長照2.0/3.0及地方轉型非常有想法。柯志恩也特別提到前副總統吳敦義，在高雄市長任內做了很多事，種樹、地下水道、捷運前期作業，都有他前瞻的遠見，為高雄打下進步的基礎。而今天前副總統吳敦義夫人蔡令怡也特別到場，蔡令怡肯定黃裕庭從小在達欣工場耳濡目染下，承襲了父親熱心公益與基層服務的精神。她勉勵黃裕庭要扛起責任、不負鄉親所托，現場透過下跪披彩帶的溫馨儀式，象徵著責任與熱忱的代代傳承。市議員候選人黃裕庭上台致詞時感性表示，自己從小在前金、新興、苓雅長大，一路讀至高師大，看到過去繁華的地區逐漸沒落、甚至面臨青年北飄問題，心中感到相當不捨與感慨。他強調，自己從小跟著父母打拚，深刻體會基層百姓的辛勞與需求，並曾擔任兩屆里長及居服員，擁有扎實且豐富的基層服務經驗。黃裕庭感性地說，自己從里長做起，一步一腳印為地方服務，正是因為對這塊土地有著深厚的情感，希望能為前金、新興、苓雅注入全新的活力與改變，他將秉持初衷全力以赴，希望大家本著疼惜的心，讓他有機會進入市議會家服務。黃裕庭提出全面守護地方發展的六大政見：「老屋安心與都更營造」：針對屋齡40、45年以上的老舊建築進行體檢與輔導，簡化都更流程並給予補助，重塑都市美感與居住安全；「長照與社福全力挺」：發揮居服員專業，推動社區與巷弄長照站升級，為長者提供全方位照護，讓青年無後顧之憂；「長者友善空間」：打造全齡與長者友善的無障礙社區環境；「商圈再生與振興」：招商引資重振前金、新興、苓雅過往繁榮，打造國際級觀光亮點；「交通優化與便捷網絡」：結合捷運、輕軌、鐵路地下化及公車路網，提升三區整體交通便利性；「社區安全與防災強化」：全面檢視與強化老舊社區的消防防災與治安網絡。