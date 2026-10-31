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中信兄弟安排5投手 赴日本歐力士秋訓

王凱程最大咖 大瀧幸治也返日秋訓

中信兄弟今年休賽季由二軍投手教練彭識穎領軍，帶領王凱程、張祖恩、劉亦智、錢可倫與大瀧幸治，5位投手前往日本職棒歐力士猛牛隊參與為期超過2週秋訓行程。值得注意的是，這已經是中信兄弟第4次與歐力士合作，球團也解釋原因，希望透過此次赴日訓練與交流，汲取日職在技術訓練及球隊文化上的寶貴經驗，促進彼此交流與成長。近年來，中信兄弟持續於休賽季安排球員赴日參與秋訓，透過不同環境與訓練方式，拓展選手視野、累積實戰經驗，也期盼將所學帶回團隊，與更多隊友分享，進一步提升整體競爭力。休賽季是精進自我的重要時刻，中信兄弟教練團與選手們也把握時間，積極投入各項訓練、技術調整及身體恢復，為明年球季做好準備。這也是中信兄弟連續3年與歐力士猛牛展開合作，最早是高宇杰、魏碩成2024年前往秋訓，去年則為王峻杰帶投手王奕凱、林暉盛、伍立辰與陳冠穎，還有今年初，王峻杰教練帶高宇杰去歐力士春訓兩週，本次已經是雙方第4次合作。本次派出5位投手中，最大咖是老將王凱程，他過往擁有9年中職經歷、共出賽175場，本季則在一軍有14場登板，張祖恩、劉亦智、錢可倫則是球團重點栽培的年輕好手，至於29歲日籍投手大瀧幸治，則是今年選秀會才選進的大齡新秀