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其實從經典賽（WBC）時，我跟（林）凱威就講好，今年球季結束要一起行使旅外權利。

第一考量還是家人，如果合約條件家人能接受，小孩在那邊也能有好的成長環境，我當然會選擇去；但如果沒辦法符合家人的需求，可能就真的沒辦法，因為家人真的很重要。

▲富邦悍將曾峻岳（右），日前行使旅外球員權利，悍將領隊陳昭如（左）表示，球團將全力支持選手追夢。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.31）

3年前真的純粹只是想為了自己去拚，那時候還沒有家庭；這次是為了家庭、也為了自己，想讓自己的棒球生涯走得更精彩。

這是中職與MLB簽訂入札協議後的首例，對職棒與台灣棒壇都是非常正面的事。球團希望他能清楚了解今年的機會與自身的旅外計畫，我們絕對全力支持與祝福。

他若旅外，對球隊戰力一定會有影響，但我們絕對尊重他挑戰更高棒球殿堂的夢想。

中華職棒富邦悍將「護國神山」曾峻岳今年再燃出國夢，日前提出旅外球員權利，力拚成為中職首位透過入札制度旅美的球員。曾峻岳昨（31）日受訪時直言，今年是他給自己最後一次挑戰旅外的機會，除了想要跳脫舒適圈，更想成為年輕選手的榜樣；至於最終能否成行，曾峻岳直言「家庭」是他心中的第一考量。悍將領隊陳昭如、副領隊林威助均表態全力支持曾峻岳挑戰海外殿堂，不過林威助也坦言，若明年球季少了曾峻岳，球隊在洋將戰力的佈局上勢必會有所調整。曾峻岳現年24歲，是中華隊近2年倚重的當家守護神，本季在一軍出賽48場，拿下5勝3敗、7次中繼、25次救援成功，防禦率僅1.57。今年球季結束後行使旅外球員權利，若能順利成行，將是台美簽署入札協議後的旅美首例。據了解，曾峻岳已獲得不只一支美職球團的青睞。曾峻岳曾在2023年季末提出旅外，但最終未能成行。他透露，這兩年國際賽的洗禮，讓他再度下定決心，「」他坦言，在提出申請前內心仍有許多顧慮，「家人和小孩子是我的第一考量，因為去了又是全新環境，當地的飲食、住宿都要替他們著想。加上小孩也不小了、接著要讀書，如果今年不拚，未來機會也不高了，所以想趁這次再給自己一次機會。」曾峻岳也透露，妻子的支持是他下定決心的關鍵助力，「一開始考慮很多時，我老婆問我：『如果不提，會不會覺得可惜？』這句話讓我想了蠻多事情，也想了很久。我就覺得確實會可惜，她也跟我說，如果我真的想提，她就會支持我。」被問到是否無論合約大小都會出國，曾峻岳強調，「曾峻岳直言，這差不多是他最後一次機會，也希望能為年輕選手樹立榜樣，「如果我們成功了，或許能帶動年輕選手的想法，不用一開始就急著旅外；在職棒累積更好的成績與表現，同樣也有出國的機會，這對球團和聯盟都是好事。」談到與3年前首次提出時的心境轉折，曾峻岳說，「」面對外界的各種討論，他坦然表示，「我知道提出之後難免會有閒言閒語，但我只是想踏出舒適圈挑戰自己，要踏出這一步需要很大的勇氣，就拚拚看吧！」悍將領隊陳昭如表示，曾峻岳行使旅外權利，球團從頭到尾都非常支持，「」陳昭如也指出，因大聯盟明年球季存在潛在的封館變數，在談判時間上難免有些壓力，後續會交由經紀公司積極洽談。悍將副領隊林威助則指出，曾峻岳一直是球隊極為倚重的核心主力，「」林威助除了期盼曾峻岳能獲得國外球團青睞、拿到好條件外，也坦言，「若阿岳確定旅外，球隊在洋將戰力的規劃上，投手的佔比可能就會更重一些。（洋砲）都有可能，但就是要看團隊Balance。」