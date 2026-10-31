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沈伯洋政見看板「把樹種回來」炸鍋！選民愣住：選市長還是植物園長

宣揚自己上任之後要先做的「三件事情」，包括「把樹種回來」、「正視虐兒案的嚴重性」以及「營養午餐改善」。

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論會上稱自己要做的三件事情，包括「把樹種回來」、「正視虐兒案的嚴重性」以及「營養午餐改善」，引發社群討論。（圖／記者朱永強攝）

「把樹種回來」政見起源曝光！台北市雙指標都沒達標

「窗戶看出去有3棵樹、達到20%樹冠覆蓋率；30%綠覆率以及距離綠地公園300公尺」，藉此改善目前台北市綠覆率偏低的現狀。

台北都會區的整體綠覆率現況約為18%

台北市平地市區的實質樹冠覆蓋率僅約1.3%，從2024年起至今年，樹冠面積也從628公頃降至615公頃，目前雙雙都還沒達標。

▲目前台北市在國際宜居指標中「都會綠覆率」以及「都市樹冠覆蓋率」皆未達標。（圖／NOWNEWS資料照）

不到3年已經多種超過4萬株！蔣萬安辯論會再澄清砍樹爭議

因天災、自然死亡、腐朽或褐根病等高風險因素移除的樹木約3164棵；從112年至115年9月底已經累計增值42250株喬木，預計到119年底前還會再增加逾4萬株。

▲台北市政府表示，因天災、自然死亡、腐朽或褐根病等高風險因素移除的樹木約3164棵；從112年至115年9月底已經累計增值42250株喬木。（圖／記者呂炯昌攝）

台北市長首場辯論會今（31）日中午舉行，台北市長蔣萬安以及候選人沈伯洋兩人都火力全開，讓兩人的政見和理念都被選民仔細對比。然而沈伯洋在第一階段「政見申論」時候，拿出自己的小板板，上面寫著自己上任後要先做的三件事，第一件事是「把樹種回來」，讓很多台北人看到霧煞煞，討論「這是哪門子的政見」？但其實沈伯洋這項政見也是有所根據，是因為目前台北市在國際宜居指標中「都會綠覆率」以及「都市樹冠覆蓋率」皆未達標。台北市長辯論會第一階段「政見申論」時，沈伯洋講到結尾時拿出自己準備好的小看板，但其中第一項的「把樹種回來」讓許多台北市民霧煞煞，為何這能夠當成自己的政見，還講得頭頭是道，還有選民表示：「我真的不在乎台北有多少樹」、「我是要選市長，不是要選植物園的園長，當成附屬政見就算了，不可能拿來當主政見吧？」然而，「把樹種回來」這項政策，一直都是沈伯洋競選團隊所強調的「都市微森林」政策，目標是落實國際都市林標準「3-30-300原則」，意即根據林業試驗所引用衛星影像估算數據，，只贏過新北市，排名六都倒數第二，還沒達到20%的國際門檻；另外在「3-30-300 原則」要求都會社區的樹冠投影面積應達30%，環境團體和學者依照台北都會區平地大樹數量估算，對於這次選戰沈伯洋競選團隊的主張，台北市政府也有特別召開「樹木闢謠大會」，推出小樹保衛站查詢網站 ，將爭議案件歸納為天災、病害、私地、工程與謠言五大類型供市民公開查閱。台北市政府表示，蔣萬安也在辯論會上重新澄清：「樹冠減少不等於市府亂砍樹，主因多為私人用地開發、中央機關及大學校園所致」，要沈伯洋不能都不提市府大量種樹的客觀事實。