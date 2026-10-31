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醫療場域走進家中 定期整理保單掌握自身權益

保留既有保障再補缺口 高齡家人可及早預備醫療金

衛福部健保署自2024年7月推動「在宅急症照護試辦計畫」，將住院級醫療服務直接搬回家中，讓肺炎、尿路感染、軟組織感染患者在家接受靜脈抗生素治療，至2026年4月底已累計服務7788人次，近9成病人順利完成治療，並規劃推動癌症居家化療，多家壽險公司更陸續推出在宅醫療險，專家建議，民眾可從3個方向做好準備，以舊保單當底盤、新保單來補強。磊山保經首都營運處業務總監張若雯認為，民眾可從三個方向做好準備，首先是定期並在人生轉折時檢視保單；其次是保留既有保單作為底盤，優先檢視實支實付的醫療雜費與重大傷病額度，再以在宅醫療險補充住院給付；至於已超過新投保年齡的長輩，則可由家人共同預留醫療費用。如此一來，當在宅醫療發生，家也能成為最安穩的後盾。張若雯觀察，最近客戶常問她，當治療改在家中進行時，保障該如何銜接？目前推出的在宅醫療險多為一年期商品，續保由保險公司每年評估，在宅理賠範圍則依主管機關公告的急症照護項目而定。她指出：「這是保險公司觀察市場反應的第一步。」隨著在宅治療逐漸普及，未來新推出的醫療險可望將在宅治療納入給付項目，手上的保單也需要跟著定期檢視並適時調整。檢視的第一步，是弄清楚自己買了什麼。保單一多，各項保障內容就容易模糊。張若雯常用記帳來比喻：「我們買東西會記帳，保單也值得好好記一次帳。」民眾可以透過中華民國人壽保險商業同業公會的「保險存摺」查詢名下保單，再依醫療、重大傷病、癌症、意外等類別列出各項保障額度，有填上數字的就是已經規劃的部分，留白處則是可以進一步了解的地方，最後，對照現在的醫療費用與家庭責任，和信任的專業人員討論調整方向。她強調，過去買的每一張保單都有當時的意義，她曾遇過一位客戶，出生時由父母投保，住院日額是500元，2、30年後仍維持原額度。她說：「這反映的是當年的物價，定期檢視，就能讓保障跟上現在的生活。」她建議，生活穩定時每3到5年檢視一次，遇到結婚、買房、生小孩等家庭責任增加的時刻，也是重新檢視的好時機。整理完保單，若要補強，張若雯建議先留意2個地方。一是實支實付醫療險的醫療雜費，部分早期保單的額度約在5萬到6萬元，民眾可對照現今醫療費用，考量是否調高；二是重大傷病一次金，民眾可檢視手上是否已有相關保障，再依需求規劃。張若雯認為，在宅醫療險較適合40歲到60歲之間，既有醫療額度偏低又希望控制保費的族群，因為住院也能申請理賠，可以用來提高住院保障，而年輕族群則建議先把實支實付額度規劃完整。需要留意的是，在宅急症照護的對象以75歲以上的高齡長者為主，目前在宅醫療險的新投保年齡上限介於54歲到75歲，已投保者經保險公司評估後，續保最高可至80歲或85歲，及早規劃，保障就有機會延續到更高齡。對已超過新投保年齡的長輩，張若雯建議改以儲蓄準備，長輩若有經濟能力，可專款專用預留醫療費；若由子女照顧，兄弟姊妹可每月固定提撥一筆金額，一起為父母預備醫藥與照護費用。