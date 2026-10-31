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缺工危機失控 製造業難獲頂尖人才青睞

排外移民政策 堵死產業界解套良方

美國總統川普（Donald Trump）高調標榜要將半導體供應鏈「帶回美國」，透過巨額補貼、進口關稅及取得英特爾（Intel）一成股權等強硬手法，試圖重塑美國的科技自主權。然而，現實的絆腳石正接踵而至。《金融時報》專欄作者泰特（Gillian Tett）撰文分析，受限於人才匱乏、建廠成本高企、政策缺乏長期協調等瓶頸，川普力推的晶片製造本土化運動正陷入泥淖。泰特在專欄分析中表示，儘管台積電已承諾在美投資逾2500億美元興建新廠，但經濟學者伊佛萊契（Ian Fletcher）與法斯托（Marc Fasteau）指出，成功的產業政策必須具備長遠眼光與整體協調機制，而川普政府的現行政策正好缺乏這些關鍵要素。更令業界憂心的是關稅這把雙面刃。美國電腦與通訊產業協會示警，對晶片製造設備加徵高額進口關稅，恐在2026至2030年間為美國半導體與人工智慧（AI）產業額外增加4500億美元的營運成本。原本意在保護本土產業的措施，反而大幅抬高建廠門檻；再加上電力供應短缺與審查行政程序延宕等問題，讓設廠進程雪上加霜。另外，比起資金壓力更棘手的是嚴重的人才缺口。麥肯錫與相關產業團體報告預估，美國半導體產業的人力缺口恐高達15.7萬人，尤以高階工程師為最。這項限制已產生實質威脅，迫使台積電於亞利桑那州、美光（Micron）於紐約州的建廠計畫相繼宣告延期。史丹佛大學教授、台積電前首席科學家黃漢森（Philip Wong）透露，在他培養的博士生中，即便每個人都具備從一片空白矽晶圓開始，製造出可運作電晶體或記憶體元件的頂尖技術，但最終卻僅有約17％的學生選擇進入台積電、英特爾、三星或美光等晶片製造企業。高達八成以上的頂尖人才，更傾向在蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、AMD與Google等IC設計、AI應用端企業任職，或者轉往其他領域，像是跨國管理諮詢公司麥肯錫。黃漢森坦言，設計與應用領域提供更優渥薪資、明確的職涯前景、高流動性與舒適的工作環境；反觀台灣與韓國將晶片製造業者視為頂尖求職者的首選目標，台美兩地的人力結構與價值取向存在極大鴻溝。泰特分析指出，美國若要打破製造業困境，理論上有四種途徑：建立由政府主導的明智、長期性產業政策，但這與美國傳統的自由市場信念與聯邦架構格格不入。公開支持跨境貿易、技術移民與盟友合作。然而，前述第二與第三項解方，卻與川普政府的基本方針產生直接衝突。當局不僅未針對專家人才提供簽證優惠，反倒加強限制甚至驅逐外國技術勞工，使得業界陷入「缺工無解」的荒謬境地。全球科技供應鏈歷經數十年發展，早已形成極度細化的分工體系，單一國家欲實現百分之百的自給自足無異於天方夜譚。美國真正的優勢顯然在於前端的科技創新、高附加價值的晶片設計、龐大的AI應用市場，以及運作高效的資本市場支援；至於建廠營運與精密製造，亞洲國家長期累積的政策配套、供應鏈聚落與人才池依然具備不可替代的優勢。泰特認為，如果白宮決策層持續忽視國際合作與人才自由流動的重要性，盲目推動製造業回流，恐怕不僅無法實現晶片自主的遠景，反而會讓美國企業在激烈的全球競爭中失去優勢。