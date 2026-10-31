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TPBL新北國王隊今（31）日迎來新賽季的主場開幕戰，除了場上的球員是焦點，場邊啦啦隊「17LIVE QUEENS」更是放大招。震撼加盟的韓國人氣女神河智媛，今日正式迎來個人在台灣職籃的應援首秀。不只如此，根據官方公布的班表，今日這場「韓籍6本柱」全員到齊的盛況更是今年唯一一場，6位女神的現身直接讓現場氣氛嗨到最高點。本季新北國王QUEENS啦啦隊陣容堪稱台籃史上最頂級，除了留隊的原有成員全恩菲、金泰琳、李貞潤之外，休賽季相繼簽下「初戀女神」金娜妍與「啦啦隊界秀智」朴叡真；如今再加上強勢加盟的河智媛，由6位具備豐富韓職經驗的頂級女神所組成的「韓籍6本柱」正式成形。今日主場開幕戰，球團展現極大誠意，「韓籍6本柱」全員到齊。根據官方社群公布的應援班表來看，今日的6人合體是「今年唯一的一場」，明天則是只能看到5人。同時效力於中職樂天桃猿Rakuten Girls與韓職韓華鷹的河智媛，以甜美外型卻自帶搞笑個性的「反差萌」深得球迷喜愛，更被粉絲親切稱為「河大叔」。本次加盟新北國王，讓廣大球迷在職棒休賽期依然能於籃球場上一睹她的應援風采。河智媛與新北國王啦啦隊隊友們在韓國早就培養出深厚默契。她目前在韓職與全恩菲同為韓華鷹啦啦隊戰友，過去也曾與金娜妍共事過。值得一提的是，今天是河智媛的台籃應援首秀，有狂熱粉絲在球賽開始前4個半到4個小時就到現場等河智媛的上班路，也有許多粉絲把河智媛首秀的影片發到社群上，並直言：「在棒球季後還能看到河智媛真的太幸福。」