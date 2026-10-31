鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）先前傳出和半百謝姓女球友過從甚密，太座曾馨瑩始終不願對外多談，雖然期間她有分享夫妻倆赴美的同框照，但郭董日前過73歲生日，曾馨瑩的IG卻沒有任何動靜，引發外界揣測，今（31）日曾馨瑩創辦的舞蹈活動舉辦決賽，郭台銘和曾馨瑩手牽手連袂現身，她還在致詞時放閃老公，「如果沒有他，就沒有今天的銘馨盃」，兩人再次攜手破除18年婚姻告急的傳聞。
郭台銘手牽愛妻現身活動 力挺曾馨瑩銘馨盃
第四屆銘馨盃決賽今天中午在南港Legacy TERA舉行，郭台銘約在活動開始15分鐘後出現在會場，他戴著紅色棒球帽、穿同色活動上衣和深藍色外套，面帶一絲微笑，緊牽老婆曾馨瑩的纖手慢步入座貴賓區，路程中不時摟著愛妻的腰，或抓曾馨瑩的手臂，曾馨瑩也輕摸郭董的臉頰，互動十分親暱。
致詞謝郭台銘 曾馨瑩：沒有他就沒有銘馨盃
上台致詞時，曾馨瑩心情顯得格外開心，她罕見放閃和深情告白郭台銘，感謝先生的無條件支持與信任，更說「如果沒有他，就沒有今天的銘馨盃」，並指出對方一直鼓勵她培訓更多年輕舞蹈新血。
此外，曾馨瑩和郭董的愛女妞妞也以發起人代表身分上台致詞，感謝工作人員與參賽者，並大秀流利外語介紹國外評審並幫忙翻譯，引發關注。
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第四屆銘馨盃決賽今天中午在南港Legacy TERA舉行，郭台銘約在活動開始15分鐘後出現在會場，他戴著紅色棒球帽、穿同色活動上衣和深藍色外套，面帶一絲微笑，緊牽老婆曾馨瑩的纖手慢步入座貴賓區，路程中不時摟著愛妻的腰，或抓曾馨瑩的手臂，曾馨瑩也輕摸郭董的臉頰，互動十分親暱。
致詞謝郭台銘 曾馨瑩：沒有他就沒有銘馨盃
上台致詞時，曾馨瑩心情顯得格外開心，她罕見放閃和深情告白郭台銘，感謝先生的無條件支持與信任，更說「如果沒有他，就沒有今天的銘馨盃」，並指出對方一直鼓勵她培訓更多年輕舞蹈新血。
此外，曾馨瑩和郭董的愛女妞妞也以發起人代表身分上台致詞，感謝工作人員與參賽者，並大秀流利外語介紹國外評審並幫忙翻譯，引發關注。